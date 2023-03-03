В Петербург пришла весна: на дорогах проклевываются странные пешеходы

Сотрудники Росгвардии задержали в Московском районе Петербурга мужчину, который кидался на машины посреди проезжей части. С начала марта это уже третий случай неадекватного поведения пешеходов в городе.



В 17:50 2 марта сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы, заметили на проспекте Космонавтов мужчину, который бегал по проезжей части и бросался на проезжавшие мимо автомобили, создавая аварийные ситуации, сообщает 3 марта пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. Росгвардейцы задержали неадекватного пешехода. У мужчины заметили внешние признаки наркотического опьянения. Его доставили в 33-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.