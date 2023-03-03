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    В Петербург пришла весна: на дорогах проклевываются странные пешеходы

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    Сотрудники Росгвардии задержали в Московском районе Петербурга мужчину, который кидался на машины посреди проезжей части. С начала марта это уже третий случай неадекватного поведения пешеходов в городе.

    В 17:50 2 марта сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы, заметили на проспекте Космонавтов мужчину, который бегал по проезжей части и бросался на проезжавшие мимо автомобили, создавая аварийные ситуации, сообщает 3 марта пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. Росгвардейцы задержали неадекватного пешехода. У мужчины заметили внешние признаки наркотического опьянения. Его доставили в 33-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

    Утром 2 марта странного пешехода заметили и на Невском проспекте, возле площади Восстания. Этот на машины не кидался, а стоял на коленях посреди оживленной дороги и воздевал руки к небесам. Водители его тоже не трогали.

    А вечером 1 марта на Свердловской набережной, 22, по проезжей части ходила женщина. Как рассказали очевидцы порталу «Мегаполис», она шла навстречу потоку транспорта и кидалась на автомобили с кулаками, пытаясь ударить по капоту или отломать зеркала. В итоге, когда очередная машина задела хулиганку, очевидцы оттащили женщину на островок безопасности, и та просто легла на снег в одних джинсах и футболке. По словам автора видео, на место вызвали скорую, и медики увезли хулиганку в больницу.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ПетербургПешеходы-нарушители
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