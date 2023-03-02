    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, зап

    753мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    Яркий пешеход проверял на прочность нервы водителей на Невском проспекте

    4968
    13 комментариев

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Неожиданное препятствие поджидало водителей утром 2 марта в центре Петербурга. От трагедии, вероятно, уберегли плотность движения и яркий цвет самого «препятствия».

    Около 10 часов утра на Невском проспекте, на пересечении с улицей Восстания, неизвестный мужчина в ярко-желтой куртке с капюшоном стоял на коленях прямо посреди проезжей части, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Водители на удивление спокойно, даже не сигналя, объезжали пешехода, судя по видео, пребывавшего в не самом адекватном состоянии.

    В пресс-службе петербургского главка «Фонтанке» сообщили, что в полицию Центрального района информации о таком инциденте не поступало.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПешеходы-нарушители
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 13

    Avs715302 Мар 2023 в 14:29
    Намаз?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close