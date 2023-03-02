Яркий пешеход проверял на прочность нервы водителей на Невском проспекте

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Неожиданное препятствие поджидало водителей утром 2 марта в центре Петербурга. От трагедии, вероятно, уберегли плотность движения и яркий цвет самого «препятствия».
Около 10 часов утра на Невском проспекте, на пересечении с улицей Восстания, неизвестный мужчина в ярко-желтой куртке с капюшоном стоял на коленях прямо посреди проезжей части, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Водители на удивление спокойно, даже не сигналя, объезжали пешехода, судя по видео, пребывавшего в не самом адекватном состоянии.
В пресс-службе петербургского главка «Фонтанке» сообщили, что в полицию Центрального района информации о таком инциденте не поступало.