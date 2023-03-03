Затянувшийся ремонт теплосети на Бухарестской закончился. Теперь за тепло отвечают жилищники

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт на Бухарестской улице, дом 92, литер А, во Фрунзенском районе. Об этом «Фонтанке» сообщили 3 марта в пресс-службе компании.
С 2:20 ночи система теплоснабжения соседних домов переведена в штатный режим работы. Жилищные организации проинформированы о необходимости подключения жилых зданий к теплу.
«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — напоминают в «Теплосети».
Напомним, из 37 домов ушло тепло 1 марта. Работы несколько раз продлевали, после ремонта трубы вскрылась ещё одна проблема. Специалистам пришлось устранять повторный дефект в тепловой камере.