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    Жители 37 домов во Фрунзенском районе ждут тепла два дня. Что не так с трубой на Бухарестской

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    В Петербург пришла весна, а из 37 домов Фрунзенского района ушло тепло. Как рассказали «Фонтанке» читатели, накануне, 1 марта, на сайте ЖКС появилось объявление о временном отключении из-за ремонта на трубопроводе у дома 92 по Бухарестской улице. Затем работы продлили на несколько часов, а в четверг и вовсе сообщили, что тепло вернется только 3 марта.

    По данным «Фонтанки», специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» после ремонта трубы столкнулись с проблемой — до 8 домов так и не дошло тепло. Начали разбираться — выяснили, что ремонт требуется тепловой камере.

    В пресс-службе компании рассказали, что сейчас их специалисты устраняют повторный дефект в тепловой камере. По регламенту, работы запланированы с 17.00 2 марта до 13.00 3 марта, но АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обещает завершить их уже этой ночью.

    «Отопление обеспечивается по резервной схеме с возможным ограничением для некоторых зданий. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — добавили в пресс-службе.

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    ПетербургОтоплениеТруба лопнулаЖКХ
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    Комментарии 1

    Гость02 Мар 2023 в 21:11
    Тепло ушло в Эвропу.
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