Жители 37 домов во Фрунзенском районе ждут тепла два дня. Что не так с трубой на Бухарестской

В Петербург пришла весна, а из 37 домов Фрунзенского района ушло тепло. Как рассказали «Фонтанке» читатели, накануне, 1 марта, на сайте ЖКС появилось объявление о временном отключении из-за ремонта на трубопроводе у дома 92 по Бухарестской улице. Затем работы продлили на несколько часов, а в четверг и вовсе сообщили, что тепло вернется только 3 марта.

По данным «Фонтанки», специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» после ремонта трубы столкнулись с проблемой — до 8 домов так и не дошло тепло. Начали разбираться — выяснили, что ремонт требуется тепловой камере.