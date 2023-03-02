Стало известно, кто подготовит Петроградский район Петербурга к платной парковке

Дирекция по организации дорожного движения подвела итоги двух аукционов на подготовку улиц Петроградского района к введению платной парковки. Именно они расставят знаки и прочее на полутора сотнях улиц.
Результаты двух аукционов на «расширение зоны платного паркования» опубликованы накануне. В меньшем — на 34 млн рублей — победила компания «Орион». Это довольно крупное предприятие, оно уже было подрядчиком ДОДД при работах по организации движения в нескольких районах города, работало также с муниципальными заказчиками и в Ленобласти. Теперь именно «Орион» будет монтировать знаки и технические средства организации дорожного движения на 58 улицах Петроградского района, список ниже.
Второй контракт относится к 82 улицам, и его стоимость выше — 38 млн рублей. Победителем стало областное ООО «Центр Авро Северо-Запад», это тоже регулярный подрядчик ДОДД. Перечень адресов — ниже.
Напомним, на этих улицах платная парковка должна заработать с 1 июля 2023 года. В третьей парковочной зоне района (на Крестовском острове) и в Василеостровском районе она запустится с 1 ноября.