Стало известно, кто подготовит Петроградский район Петербурга к платной парковке

Дирекция по организации дорожного движения подвела итоги двух аукционов на подготовку улиц Петроградского района к введению платной парковки. Именно они расставят знаки и прочее на полутора сотнях улиц.



Результаты двух аукционов на «расширение зоны платного паркования» опубликованы накануне. В меньшем — на 34 млн рублей — победила компания «Орион». Это довольно крупное предприятие, оно уже было подрядчиком ДОДД при работах по организации движения в нескольких районах города, работало также с муниципальными заказчиками и в Ленобласти. Теперь именно «Орион» будет монтировать знаки и технические средства организации дорожного движения на 58 улицах Петроградского района, список ниже.