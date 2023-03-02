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    ЗСДфест

    За первые сутки на ЗСД Фонтанка Фест зарегистрировались больше тысячи участников

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Регистрация на фестиваль ЗСД Фонтанка Фест только началась, а уже больше тысячи человек приобрели стартовые пакеты на праздник. Активность нашей самой лояльной аудитории не может не радовать — именно она залог того, что нас ждет в начале этого лета яркое, красивое, незабываемое событие.

    Напомним, в этом году праздник велоспорта состоится 3 июня. В этот день по центральному участку Западного скоростного диаметра в Петербурге пройдут один за другим три велопарада. Каждый будет иметь свою тематическую направленность.

    Фанатов велодвижения ждет 15-километровая дистанция по одной из самых красивых трасс мира с потрясающими видами на доминанты нового Петербурга.

    Предсказуемо, что пока на фест регистрируются в основном петербуржцы. Но мы уверены, что скоро к ним подтянутся любители велоспорта со всей России.

    О своем желании принять участие в фестивале уже активно заявляют корпоративные команды. Фестиваль и правда отличный способ объединить людей, поднять им настроение, замотивировать на успех.

    Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест в этом году проходит на официальном сайте фестиваля https://zsdfest.ru. Здесь же можно получить информацию обо всех нюансах праздника и выбрать подходящий для себя велозаезд.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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