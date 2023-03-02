За первые сутки на ЗСД Фонтанка Фест зарегистрировались больше тысячи участников

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Регистрация на фестиваль ЗСД Фонтанка Фест только началась, а уже больше тысячи человек приобрели стартовые пакеты на праздник. Активность нашей самой лояльной аудитории не может не радовать — именно она залог того, что нас ждет в начале этого лета яркое, красивое, незабываемое событие.



Напомним, в этом году праздник велоспорта состоится 3 июня. В этот день по центральному участку Западного скоростного диаметра в Петербурге пройдут один за другим три велопарада. Каждый будет иметь свою тематическую направленность.



Фанатов велодвижения ждет 15-километровая дистанция по одной из самых красивых трасс мира с потрясающими видами на доминанты нового Петербурга.

Предсказуемо, что пока на фест регистрируются в основном петербуржцы. Но мы уверены, что скоро к ним подтянутся любители велоспорта со всей России.



О своем желании принять участие в фестивале уже активно заявляют корпоративные команды. Фестиваль и правда отличный способ объединить людей, поднять им настроение, замотивировать на успех.

Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест в этом году проходит на официальном сайте фестиваля https://zsdfest.ru. Здесь же можно получить информацию обо всех нюансах праздника и выбрать подходящий для себя велозаезд.

