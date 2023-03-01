Росгвардия показала, что натворил у военкомата петербургский гимназист с коктейлем Молотова

Мокрое место оставил после себя 16-летний ученик петербургской гимназии, сбежавший от военкомата в областном Кировске с канистрой солярки. Рассчитывал он на другое.
Фотографии с места происшествия 1 марта публикует ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. На снимках остатки так и не вспыхнувшего факела и облитая горючим стена военного комиссариата на Набережной улице.
Охранник потянулся к тревожной кнопке накануне около десяти часов вечера после того, как в дверь главного входа прилетела бутылка с зажигательной смесью. Убегавшего юношу, судя по всему, сотрудник успел увидеть — его приметы были переданы росгвардейцам и ГИБДД.
Молодого человека с канистрой в руках нашли на остановке неподалёку. «Фонтанка» сообщала, что это ученик гимназии в Центральном районе Петербурга. В отношении него зреет уголовное дело о хулиганстве.