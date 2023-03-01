    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, с-з

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.89eur79.51

    Росгвардия показала, что натворил у военкомата петербургский гимназист с коктейлем Молотова

    827
    обсудить

    Мокрое место оставил после себя 16-летний ученик петербургской гимназии, сбежавший от военкомата в областном Кировске с канистрой солярки. Рассчитывал он на другое.

    Фотографии с места происшествия 1 марта публикует ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. На снимках остатки так и не вспыхнувшего факела и облитая горючим стена военного комиссариата на Набережной улице.

    Охранник потянулся к тревожной кнопке накануне около десяти часов вечера после того, как в дверь главного входа прилетела бутылка с зажигательной смесью. Убегавшего юношу, судя по всему, сотрудник успел увидеть — его приметы были переданы росгвардейцам и ГИБДД.

    Молодого человека с канистрой в руках нашли на остановке неподалёку. «Фонтанка» сообщала, что это ученик гимназии в Центральном районе Петербурга. В отношении него зреет уголовное дело о хулиганстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Поджог военкомата
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close