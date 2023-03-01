Росгвардия показала, что натворил у военкомата петербургский гимназист с коктейлем Молотова

Мокрое место оставил после себя 16-летний ученик петербургской гимназии, сбежавший от военкомата в областном Кировске с канистрой солярки. Рассчитывал он на другое.



Фотографии с места происшествия 1 марта публикует ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. На снимках остатки так и не вспыхнувшего факела и облитая горючим стена военного комиссариата на Набережной улице.

