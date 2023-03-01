В Японии нашли цветок подземного «волшебного фонарика», который считали вымершим 30 лет

Уникальное растение рода Thismia (Тисмия), которое также называют «волшебным фонариком», обнаружили ученые неподалеку от японского города Коба. О результатах этого исследования рассказал университет города в научной публикации 28 февраля. «Волшебные фонарики», каких в мире обнаружено около 90 видов, характерны и удивительны тем, что получают питательные вещества не путем фотосинтеза, а от других организмов. Кроме того, эти растения крайне сложно «поймать»: они в принципе крайне редко встречаются, живут под землей и не расползаются за пределы мест первоначального обнаружения.

Некоторые из видов Thismia считаются вымершими — к таким относили и Thismia kobensis, который находили первый и последний раз в 1992 году. Считалось, что он пал жертвой промышленного комплекса, чье появление разрушило среду его обитания. Но вот сейчас, уже в 30 километрах от этого места — в городе Санда — ученые вновь встретили необычное растение, ярко возвышающееся над землей (хоть и невысоко).

Находка, совершенная еще в 2021 году, но обнародованная в 2023-м, позволила ученым, раньше оперировавшим лишь неполным музейным образцом, лучше изучить чудесный «фонарик» и его схожесть с американским и австралийским и новозеландским родственниками. Оказалось, что японский цветок и американский имеют больше сходства между собой, чем с тропическими видами, что позволяет думать об их распространении через Берингов перешеек.



Род Тисмия был назван в честь английского микроскописта начала XIX века Томаса Смита и является анаграммой его имени

