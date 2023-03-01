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    ЗСДфест

    Мы едем, едем! Открыта регистрация на фестиваль ЗСД Фонтанка Фест

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге началась регистрация на пятый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест, а это значит, что подготовка к празднику входит в активную фазу. Легендарный фестиваль любителей двухколесного транспорта пройдет в этом году в субботу, 3 июня. В этот день центральный отрезок Западного скоростного диаметра почти на весь день закроется для автомобилей, а их место займут велосипедисты.

    В юбилейный год организаторы фестиваля заметно обновили традиционную программу праздника. На этот раз не будет легкоатлетического забега, зато нас ждет целых три велопробега. Первый из них будет семейным. Только в нем смогут принять участие подростки от 14 лет в сопровождении взрослых (на остальные заезды пустят лишь от 18 и старше). Вслед за семейным стартует велопробег «Наш оранжевый», названный так по фирменным цветам «Фонтанки.ру», инициатора фестиваля. А вечером пройдет традиционный велопарад «Засвети скоростной диаметр» — тысячи велосипедистов раскрасят на закате дня одну из красивейших трасс мира огнями своих железных коней.

    Все три велопробега пройдут по одному маршруту — от фестивального городка на Богатырском проспекте, 42 до съезда с трассы ЗСД на набережной Екатерингофки. Общая длина маршрута составляет 15 километров.

    Центральный участок ЗСД — тот, что ведет с севера города на юг, — 3 июня будет полностью закрыт для автомобильного движения с полудня до полуночи. Автомобили, двигающиеся с юга на север, смогут пользоваться трассой беспрепятственно.

    Желающие участвовать в ЗСД Фонтанка Фест могут уже сейчас приобрести слот на любой из трех заездов фестиваля, причем по льготной цене. Через месяц цена изменится. Откладывать покупку надолго не стоит еще и потому, что на всех трех заездах действует лимит по числу участников.

    Получить всю информацию о самом фестивале, о стоимости слотов можно на официальном сайте мероприятия. Здесь и только здесь в этом году будет проходить регистрация и продажа слотов на фест. Следить за ходом подготовки к празднику и за всеми новостями, с ним связанными, удобно в специальном разделе «Фонтанки», а также в наших группах в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».

    Организацией фестиваля занимаются оператор трассы ЗСД — компания «Магистраль северной столицы» и интернет-портал «Фонтанка.ру».

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»

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