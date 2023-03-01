Мы едем, едем! Открыта регистрация на фестиваль ЗСД Фонтанка Фест

В Петербурге началась регистрация на пятый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест , а это значит, что подготовка к празднику входит в активную фазу. Легендарный фестиваль любителей двухколесного транспорта пройдет в этом году в субботу, 3 июня . В этот день центральный отрезок Западного скоростного диаметра почти на весь день закроется для автомобилей, а их место займут велосипедисты.

В юбилейный год организаторы фестиваля заметно обновили традиционную программу праздника. На этот раз не будет легкоатлетического забега, зато нас ждет целых три велопробега. Первый из них будет семейным. Только в нем смогут принять участие подростки от 14 лет в сопровождении взрослых (на остальные заезды пустят лишь от 18 и старше). Вслед за семейным стартует велопробег «Наш оранжевый», названный так по фирменным цветам «Фонтанки.ру», инициатора фестиваля. А вечером пройдет традиционный велопарад «Засвети скоростной диаметр» — тысячи велосипедистов раскрасят на закате дня одну из красивейших трасс мира огнями своих железных коней.

Все три велопробега пройдут по одному маршруту — от фестивального городка на Богатырском проспекте, 42 до съезда с трассы ЗСД на набережной Екатерингофки. Общая длина маршрута составляет 15 километров.



Центральный участок ЗСД — тот, что ведет с севера города на юг, — 3 июня будет полностью закрыт для автомобильного движения с полудня до полуночи. Автомобили, двигающиеся с юга на север, смогут пользоваться трассой беспрепятственно.



Желающие участвовать в ЗСД Фонтанка Фест могут уже сейчас приобрести слот на любой из трех заездов фестиваля, причем по льготной цене. Через месяц цена изменится. Откладывать покупку надолго не стоит еще и потому, что на всех трех заездах действует лимит по числу участников.

