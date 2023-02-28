Пожар на супертраулере стоил «Адмиралтейским верфям» более 300 миллионов. Отвечать будет мастер

Транспортное следствие завершило расследования дела, возбуждённого после пожара на траулере «Механик Маслак» в Петербурге. Отвечать в суде за технику безопасности предстоит работнику верфей.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 28 февраля, обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в суд. Нарушение правил безопасности при ведении работ, которое по неосторожности повлекло причинение крупного ущерба, вменяют старшему мастеру «Адмиралтейских верфей».

По версии следствия, 2 августа под его руководством на траулере занимались сваркой вразрез с противопожарными требованиями. В результате вспыхнула горючая изоляция, из-за воздействия на нее дуги полуавтоматического сварочного аппарата, огонь распространился на 800 квадратных метров. Часть оборудования, материалов и кабельных линий пришли в полную негодность.

Ущерб оценили в 300 миллионов рублей. При этом в ведомстве уточняют, что он был возмещён. Кроме статьи 216 УК старшему мастеру участка предъявлено обвинение в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования (327 УК).