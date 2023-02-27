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    ФСБ задержала в Севастополе двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины

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    ФСБ РФ задержала двух жителей Севастополя, в которых видят «наводчиков» для спецслужб Украины. Об этом 27 февраля сообщается на сайте ведомства.

    Предварительно известно, что 44-летний и 28-летний мужчины договорились за деньги передавать за рубеж сведения о расположении объектов Минобороны России. Их утечка могла нанести ущерб обороноспособности страны.

    ЦОС ФСБ России

    При этом реализовать намерение удалось, по данным ведомства, только одному из них. Уточняется, что он якобы отправлял информацию электронной почтой, соблюдая меры конспирации.

    Второй подозреваемый подтвердил готовность сотрудничать со Службой внешней разведки Украины по телефону, но передать какие-либо сведения так и не успел.

    Возбуждены уголовные дела по 275 и 275.1 статьями УК РФ («Государственная измена» и «Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством»). По ним предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет в первом случае и до восьми — во втором. Обоих мужчин заключили под стражу на два месяца.

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