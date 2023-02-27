ФСБ задержала в Севастополе двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины

ФСБ РФ задержала двух жителей Севастополя, в которых видят «наводчиков» для спецслужб Украины. Об этом 27 февраля сообщается на сайте ведомства.



Предварительно известно, что 44-летний и 28-летний мужчины договорились за деньги передавать за рубеж сведения о расположении объектов Минобороны России. Их утечка могла нанести ущерб обороноспособности страны.