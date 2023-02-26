«Тинькофф Инвестиции» приостановили торги иностранными бумагами

«Тинькофф Инвестиции» временно приостановили торговлю иностранными ценными бумагами, а с 27 февраля приостановят и торги евро, сообщили в компании.

Как уточняется Telegram-канале компании 26 февраля, после введения санкций иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ Бирже» переносятся на неподсанкционную кампанию и «во избежание риска блокировки», и проведения работ, «Тинькофф Инвестиции» «временно приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами». Возобновить ее планируется в течение одной — трех недель.

Кроме того, с 27 февраля торги евро будут приостановлены — «евро исключены из перечня ликвидных инструментов».