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    Экономика и санкции

    «Тинькофф Инвестиции» из-за санкций планируют перевести активы в другую компанию

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    «Тинькофф Инвестиции» намерены перенести активы в новую компанию после попадания в санкционный список Евросоюза. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба брокера.

    «Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию», – сказано в заявлении. При этом уточняется, что все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут доступны в приложении в полном объеме.

    Вечером 25 февраля Евросоюз окончательно утвердил десятый пакет санкций против России. Среди прочего, они вводятся в отношении Альфа-банка, Тинькофф-банка и Росбанка. Меры означают заморозку их активов на территории стран Евросоюза и запрет на сделки с этими кредитными организациями.

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