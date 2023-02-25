«Тинькофф Инвестиции» из-за санкций планируют перевести активы в другую компанию

«Тинькофф Инвестиции» намерены перенести активы в новую компанию после попадания в санкционный список Евросоюза. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба брокера.



«Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию», – сказано в заявлении. При этом уточняется, что все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут доступны в приложении в полном объеме.



Вечером 25 февраля Евросоюз окончательно утвердил десятый пакет санкций против России. Среди прочего, они вводятся в отношении Альфа-банка, Тинькофф-банка и Росбанка. Меры означают заморозку их активов на территории стран Евросоюза и запрет на сделки с этими кредитными организациями.

