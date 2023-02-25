Налог на доброе дело, или Почему благотворительная организация задолжала казне один миллион рублей

Фото: Елена Лукьянова Поделиться Поделиться





Благотворительная организация «Перспективы», помогающая детям и молодым людям с тяжелой инвалидностью, 25 февраля открывает очередную квартиру сопровождаемого проживания. Но из-за организации этого и подобных благотворительных социальных проектов НКО оказалась должна государству один миллион рублей налога. От непомерных трат «Перспективы» смогут освободить только региональные законодатели.



Просторная шестикомнатная квартира в доме на Морской набережной расположена на самом верхнем этаже, и она одна на площадке. Это очень удобно для жильцов — из лифта практически сразу в коридор квартиры, а оттуда — в комнаты.



Жильцы — это молодые люди с тяжёлой инвалидностью, подопечные благотворительной организации «Перспективы» Светлана, Дмитрий, Александр и Виталий, — переехали сюда из психоневрологического интерната №3, а Богдан был подопечным программы «Семейная поддержка».

У каждого из ребят — своя комната, а в гостиной и кухне они собираются вместе: в кухне готовят обед, чаевничают, в гостиной смотрят кино, вместе проводят время. В комнате у каждого — свой мир, личные вещи, портреты друзей и близких. И это важнейшая часть всей истории квартир сопровождаемого проживания, когда у людей из психоневрологических интернатов появляется возможность того, без чего нормальное существование человека тяжко, — своего личного пространства, личных предметов, двери в свою комнату, которую можно закрыть и остаться в тишине.



Ребята уже вполне освоились в новой квартире. А 25 февраля ждут гостей, чтобы отпраздновать новоселье — состоится торжественное открытие, пройдёт праздник «Перспективы добрососедства», также новосёлы с гостями отметят Масленицу.

Фото: Елена Лукьянова Фото: Елена Лукьянова Фото: Елена Лукьянова Фото: Елена Лукьянова Фото: Елена Лукьянова Фото: Елена Лукьянова Фото: Елена Лукьянова Фото: Елена Лукьянова Поделиться Поделиться





Сопровождаемое проживание для человека, который всю свою жизнь прожил в ПНИ, — это сознательный и непростой выбор. И он — не для всех. Кому-то привычнее и проще остаться в интернате, где не надо решать, что приготовить на завтрак, обед и ужин, не надо убирать дома, стирать, рассчитывать свой бюджет.



Но для тех, кто выбрал сопровождаемое проживание, жизнь становится во многом другой — нет забора, окружающего интернат, есть больше ответственности, шире круг общения, больше возможностей для самореализации. Дима, например, работает в столярной мастерской «Нормального места» — от Морской набережной ему недалеко ездить на работу. Он с удовольствием работает, а за работу получает деньги. Выбор квартиры на Морской набережной во многом повлиял именно на то, что недалеко находится пространство «Нормальное место», где люди с особенностями здоровья и развития могут реализовать себя в полной мере — в мастерских, в арт-студии, в общении.



«У каждого из этих ребят проблемы со здоровьем. Прежде всего это тяжелые множественные нарушения развития, а также есть сопутствующие заболевания, например диабет, — рассказывает Светлана Мамонова, директор по внешним связям благотворительной организации «Перспективы». — Некоторым сложно самостоятельно перемещаться как из-за физических особенностей, так и из-за ментальных. Например, могут потерять ориентацию, поэтому так важно сопровождение и на улице. Но мы, в отличие от интерната, даем ребятам шанс и видим перспективы их роста. А в интернате, если у человека такие проблемы, — ему уже не дадут пусть маленькими шажками, но пробовать что-то для себя новое в открытом социуме. В огромных интернатах, где катастрофически не хватает персонала, работают под девизом: «Лучше не надо, а то вдруг чего случится, а нам отвечать».



Квартира на Морской набережной — уже четвертый проект сопровождаемого проживания людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, созданный «Перспективами». Собственно, проект начался семь с половиной лет назад — с дома в посёлке Раздолье под Приозерском, что в Ленинградской области. Туда уехали «семеро смелых» — молодые люди и девушки из ПНИ №3 в Старом Петергофе и из родительских семей, подопечные «Перспектив». В Раздолье в «Доме на воле» ребята живут, им помогают каждодневно соцработники, есть керамическая мастерская, где молодые люди делают чудесные вещи. О жизни в Раздолье рассказал в фильме «Дом на воле» кинорежиссер Максим Якубсон, который уже несколько лет трудится там социальным работником.



В «Доме на воле» несколько лет прожили две девушки — Люба и Юля, которые до этого жили в интернате. Потом они вообще выехали в съёмные квартиры — живут максимально самостоятельно, насколько это возможно, но также с частичным сопровождением, хоть и меньшим по объему (соцработники только приходят и поддерживают девушек). А ведь первоначально Любу и Юлю из интерната в «Дом на воле» в сопровождаемое проживание не хотели отпускать — боялись, что не справятся они, ведь тяжёлая инвалидность. После «Дома на воле» у «Перспектив» появились ещё три городские квартиры сопровождаемого проживания.

Молодые люди, которые выходят из интернатов на сопровождаемое проживание в городские квартиры или уезжают в Раздолье, практически все начинают мечтать о путешествиях — поездках к морю, в разные города, как все мы, когда планируем каникулы или отпуск. И осуществляют свои мечты — как все. И учатся тратить деньги — пенсию и заработанные — на еду, одежду, игры, украшения и так далее. Учатся ответственности, учатся взаимодействию с другими не в интернате, а в обычном быту.



Поправочка Казалось бы, замечательным проектам — зеленый свет и большое будущее. Но есть нюанс. В конце каждого года «Перспективы» должны заплатить за каждую квартиру, которая находится в собственности организации, около 250 тысяч рублей налога. Всё дело в том, что с 1 января 2020 года в Налоговый кодекс РФ внесены поправки. Если раньше юридические лица платили налог только на нежилую недвижимость и по среднегодовой стоимости, то в результате внесенных поправок нужно оплачивать налог по кадастровой стоимости объекта, принадлежащего юридическому лицу. Четыре квартиры — это миллион рублей. Где «Перспективам» взять такие деньги? Квартиры, находящиеся в собственности организации, и дом в Раздолье куплены на средства благотворителей и только для того, чтобы там жили молодые люди, которые решили выйти из психоневрологических интернатов. В квартирах в общей сложности живут 20 человек, все они в этом жилье зарегистрированы постоянно.



Мария Островская, президент «Перспектив», говорит, что благотворительная организация предоставляет подопечным круглосуточное сопровождение на безвозмездной основе. В квартирах сопровождаемого проживания у каждого из них своя комната, общая гостиная и кухня. Социальные работники помогают купить продукты, приготовить еду, постирать, помыть посуду. Каждый из ребят участвует в общей жизни как может.

«Мы освободили государство от заботы об этих людях, — отмечает Островская. — Кстати, ежемесячно на одного подопечного в психоневрологическом интернате тратится около 47 тысяч бюджетных средств. Как поставщики социальных услуг мы частично компенсируем наши затраты на обслуживание из бюджета Петербурга, но большая часть денег на проекты привлекается от благотворителей. В каждой квартире сопровождаемого проживания работают по 10 сотрудников. То есть «Перспективы» предоставили горожанам и 50 рабочих мест».



Когда благотворители покупали эти квартиры, никто просто не знал о новой норме и об этом налоге. Помочь «Перспективам» не выискивать ежегодно один миллион рублей на налог могут законодатели. Как пояснила Мария Островская, поскольку эти деньги поступают в региональный бюджет, то регион имеет право освободить НКО от этого налога. Что уже сделала Ленинградская область: за «Дом на воле» платить налог не нужно — так решили депутаты Законодательного собрания соседнего региона. В Петербурге, как пояснили в «Перспективах», городские парламентарии в курсе ситуации. В частности, председатель постоянной комиссии по социальной политике Александр Ржаненков. Главное, чтобы депутаты всё же не затягивали с законодательной инициативой.

Кстати, в Петербурге ещё одна НКО столкнулась с той же проблемой налогообложения — фонд «Апрель», у которого в собственности также есть квартира, подаренная благотворителями для решения уставных задач, в частности для приемов психолога, социального приюта для семей в трудной жизненной ситуации и т.д.



Галина Артеменко, для «Фонтанки.ру»

