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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    После стрельбы в омоновца в центре Петербурга задержан иностранец

    16060
    28 комментариев

    Приезжего с обрезом задержали в центре Петербурга после выстрела в сотрудника ОМОНа, стало известно «Фонтанке» 24 февраля.

    По информации нашего издания, в отдел полиции увезли 50-летнего Тиграна. Он родом из Самарканда. В Петербурге обосновался в Шушарах. В его сумке, кроме заряженного картечью обреза, нашлись ключи от квартиры, документы и мелочь.

    «Фонтанка» продолжает выяснять подробности случившегося.

    Сотрудника ОМОНа ранили неподалёку от входа в вестибюль станции метро «Гостиный двор». Он госпитализирован с тяжёлым ранением в живот.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 28

    Гость24 Фев 2023 в 14:33
    брат - 2 по-узбекски
    +0−0
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