После стрельбы в омоновца в центре Петербурга задержан иностранец

Приезжего с обрезом задержали в центре Петербурга после выстрела в сотрудника ОМОНа, стало известно «Фонтанке» 24 февраля.



По информации нашего издания, в отдел полиции увезли 50-летнего Тиграна. Он родом из Самарканда. В Петербурге обосновался в Шушарах. В его сумке, кроме заряженного картечью обреза, нашлись ключи от квартиры, документы и мелочь.



«Фонтанка» продолжает выяснять подробности случившегося.



Сотрудника ОМОНа ранили неподалёку от входа в вестибюль станции метро «Гостиный двор». Он госпитализирован с тяжёлым ранением в живот.

