В Петербурге Следственный комитет проверит снос исторического деревянного дома

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался сносом построенного в начале XX века деревянного дома в Петербурге и поручил провести проверку, сообщает 24 февраля ведомство в своем телеграм-канале. Градозащитники говорят, что речь идет о доме в Ольгино.



«Официальная информация о наличии разрешения на демонтаж здания отсутствует, что может свидетельствовать о его незаконности. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову провести процессуальную проверку», — говорится в сообщении СК. По итогу главе регионального управления предстоит доложить о результатах.

