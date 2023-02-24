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    В Петербурге Следственный комитет проверит снос исторического деревянного дома

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался сносом построенного в начале XX века деревянного дома в Петербурге и поручил провести проверку, сообщает 24 февраля ведомство в своем телеграм-канале. Градозащитники говорят, что речь идет о доме в Ольгино.

    «Официальная информация о наличии разрешения на демонтаж здания отсутствует, что может свидетельствовать о его незаконности. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову провести процессуальную проверку», — говорится в сообщении СК. По итогу главе регионального управления предстоит доложить о результатах.

    Градозащитники уверены, что речь идет про исторический деревянный дом 1907 года постройки в Ольгино на Полевой улице, 58, о сносе которого на неделе сообщило движение «Живой город». «Очевидно, что речь идёт именно про него именно. В среду, 22 февраля, стало известно, что оно разрушено. Когда именно — неизвестно. В последнее время, к сожалению, опасная тенденция набирает обороты. Только в прошлом году в Зеленогорске были снесены три деревянных исторических здания», — рассказал «Фонтанке» градозащитник Олег Мухин.

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    Как отмечает «Живой город», в 2009 году верхняя часть здания пострадала из-за пожара, но восстановили ее уже в сильно упрощенном виде, поэтому здание потеряло значительную часть своего декора.

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