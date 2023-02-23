Наперегонки со штрафом. Смотрите, как петербуржец удирал по льду Невы от неприятного разговора

В Петербурге сотрудники МЧС прогнали со льда любителя погулять по не вполне замерзшей Неве. Погоня попала на видео.
«Фонтанка.ру»
Судя по кадрам с супервидовой камеры «Фонтанки», несоблюдением техники безопасности сотрудники МЧС заинтересовались около 14:30 23 февраля, когда отдыхающий был неподалеку от Зимнего дворца. Гулял мужчина прямо рядом с кромкой льда.
Со спасателями он общаться не захотел и, как только увидел судно, побежал в сторону Петропавловки. Догонять его, видимо, не стали: только «проводили» до берега.