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    Наперегонки со штрафом. Смотрите, как петербуржец удирал по льду Невы от неприятного разговора

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    4 комментария

    В Петербурге сотрудники МЧС прогнали со льда любителя погулять по не вполне замерзшей Неве. Погоня попала на видео.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по кадрам с супервидовой камеры «Фонтанки», несоблюдением техники безопасности сотрудники МЧС заинтересовались около 14:30 23 февраля, когда отдыхающий был неподалеку от Зимнего дворца. Гулял мужчина прямо рядом с кромкой льда.

    Со спасателями он общаться не захотел и, как только увидел судно, побежал в сторону Петропавловки. Догонять его, видимо, не стали: только «проводили» до берега.

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