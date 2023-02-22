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    Перекрестился и упал. В соборе Александра Невского в Волгограде умер мужчина

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    Мужчина умер в соборе Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде. Он перекрестился перед иконой и упал замертво, пишет 22 февраля V1.RU.

    Пожилой посетитель пришел помолиться в собор утром. После того как он рухнул на пол, на помощь к нему прибежали прихожане и вызвали скорую помощь, но медики уже ничем помочь не смогли.

    В Следственном отделе по Центральному району Волгограда сообщили V1.RU, что скончавшемуся было 75 лет. Установлено, что ему стало плохо с сердцем, и, падая, он получил черепно-мозговую травму, от которой и умер.

    Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации. Периодически жил в различных социальных учреждениях для людей без определенного места жительства. Спиртными напитками не злоупотреблял. Постоянным прихожанином собора он не был.

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    ВолгоградСердечный приступУмер в церкви
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