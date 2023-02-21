Все очень неопределенно. Автандил, он же Гелани, заключен под стражу в Петербурге после стрельбы в «Гамме»

Ленинский районный суд заключил под стражу Автандила Мутошвили, подозреваемого в вооруженном хулиганстве в отеле «Гамма». Об этом 21 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, уточняя, что обвинение фигуранту пока не предъявлялось.



«Фонтанка» неоднократно писала про инцидент в «Гамме». По версии следствия, «неустановленные лица, действуя по предварительному сговору», устроили в отеле драку и даже выстрелили один раз. Повреждения также нанесены «неопределенному кругу лиц». После нарушения общественного порядка злодеи скрылись.