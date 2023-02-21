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    Все очень неопределенно. Автандил, он же Гелани, заключен под стражу в Петербурге после стрельбы в «Гамме»

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    Ленинский районный суд заключил под стражу Автандила Мутошвили, подозреваемого в вооруженном хулиганстве в отеле «Гамма». Об этом 21 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, уточняя, что обвинение фигуранту пока не предъявлялось.

    «Фонтанка» неоднократно писала про инцидент в «Гамме». По версии следствия, «неустановленные лица, действуя по предварительному сговору», устроили в отеле драку и даже выстрелили один раз. Повреждения также нанесены «неопределенному кругу лиц». После нарушения общественного порядка злодеи скрылись.

    Настаивая на СИЗО, следствие указало, что Мутошвили не трудоустроен, ранее был судим, знает свидетелей и лиц, которые причастны к преступной деятельности. В общем, может оказать давление с помощью подкупа и угроз, в том числе на тех, кто уже дал показания против него.

    Под стражей Мутошвили пробудет минимум два месяца. Фигурант — непростой человек, его связывают с авторитетным вором и знают по имени Гелани.

    Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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