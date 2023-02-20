Угодил Автандил. По стрельбе в «Гамме» скрутили представителя вора в законе — авторитетного Гелани

Фото: Антон Ваганов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» узнала, кто сцепился на банкете в честь пятилетия петербургского бутик-отеля «Гамма». Виновный в стрельбе — персона трудного полета. На улице его зовут Гелани, а при решении чужих проблем он кивает на Ахмеда Шалинского. Действительно, представительный фуршет получился.



Раз уж «Фонтанка» вышла с легким фельетоном по стрельбе в отеле «Гамма» и обещала узнать имена тех, кто испортил настроение владельцу-юбиляру, греку по происхождению Манолису Гаврилову, то придется продолжить.



Как мы только что сообщили, к вечеру 19 февраля полиция задержала двоих ньюсмейкеров (дело возбуждено по хулиганству). Потерпевшим назван 39-летний петербургский бизнесмен средней руки из Армении. Его зовут Григор. А на двое суток закрыли его оппонента по мордобою — 37-летнего авторитетного мужчину Автандила, известного оперативникам по прозвищу Гелани. Задержали и еще одного — его точно не звали на торжество. Он сам прискакал на помощь. Точнее, дело было так.



После православного вступления, в ходе которого около 17 часов соответствующий тост произнес священник, мероприятие пошло своим естественным чередом. И все бы здорово, но около девяти вечера Григор и Автандил начали перекидываться неправильными словечками. Чтобы договорить без очевидцев, они вышли покурить.

На свежем воздухе их текст перешел светскую грань, и товарищ Автандил вмазал товарищу Григору. А в ответ получил затрещину. Но кубарем вдоль набережной Обводного канала они не покатились. Напротив.



Усевшись обратно за столик, даже помирились. Так, по крайней мере, казалось их соседям по коктейлям. Но в душе у Автандила не улеглось. Выходец с Кавказа не мог в себе держать обиду и поделился ею по телефону со своими друзьями. Те и мобилизовались, будто именно им отвесили леща.

Таким образом, к полуночи в «Гамму» влетело несколько персонажей, и с Григором пошел другой разговор. Вкратце, он начался с сакраментального — «Слышь!» Ну а потом руками-ногами. Григору это совсем не понравилось, и он в долгу не остался.



Тоже ведь характерный, не зря в 2011 году отсидел за дачу взятки. Тогда в размен пошел травматический пистолет. Пиф-паф. Приличного массового побоища не вышло — гости-то были статусные. Они не поддержали и рванули на выход.



Худо-бедно, но вскоре Автандил угодил в лапы к уголовному розыску. Заодно и его нервный помощник, кто примчался, не стерпев чужого оскорбления. Тут оперативники и распахнули руки от радости. Ба, да это же сам Гелани!

Действительно, хоть по паспорту он и Автандил, на улице его кличут звонче. Он из грузинских чеченцев. Бывалый, сидел за разбой. Известен в связи с приближенностью к вору в законе Ахмеду Шалинскому (в миру — Домбаев. О нем много что исписано, но зачем впутывать уважаемого человека). Не то чтобы Гелани слыл самым крутым, но в спорные деловые вопросы петербургских бизнесменов порой втыкается. Нельзя сказать, что богат. Как говорится, у него день летный — день пролетный. Теперь понятно — он один на один на бой не ходит.



Все же следователю сегодня трудновато. И они, и те, кого пристегнули свидетелями, никаких друг к другу претензий не имеют. Ни к каким врачам не обращались (вернее, обращались, но к своим). Отель, как вы понимаете, тоже ничего не хочет. «Гамме» и так уже достаточно рекламы.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»