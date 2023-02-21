    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    756мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.04eur79.13
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Роскосмос будет использовать российский сегмент МКС до 2028 года

    587
    4 комментария

    В Роскосмосе одобрили решение продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На заседании президиума научно-технического совета обсуждалось техническое состояние части станции, а также действия, которые смогут продлить срок ее использования. Кроме прочего, члены президиума затронули вопрос медицинского обеспечения и расширения программы исследований.

    «По результатам НТС Роскосмос подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее с соответствующими рекомендациями выступил совет главных конструкторов. США, Япония и Европейское космическое агентство решили продлить работу на МКС до 2030 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МКСМеждународная космическая станцияРоскосмос
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    ПАТИОТ21 Фев 2023 в 19:31
    а зачем ?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close