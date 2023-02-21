Роскосмос будет использовать российский сегмент МКС до 2028 года

В Роскосмосе одобрили решение продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба госкорпорации.



На заседании президиума научно-технического совета обсуждалось техническое состояние части станции, а также действия, которые смогут продлить срок ее использования. Кроме прочего, члены президиума затронули вопрос медицинского обеспечения и расширения программы исследований.

«По результатам НТС Роскосмос подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года», — говорится в сообщении пресс-службы.