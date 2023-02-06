Срок эксплуатации российского сегмента МКС хотят продлить до 2028 года

Совет главных конструкторов рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Это первый шаг в подготовке соответствующего решения правительства РФ, сообщили 6 февраля в пресс-службе Роскосмоса.



Решение Совета главных конструкторов рассмотрят на заседании научно-технического совета госкорпорации, по результатам которого Роскосмос подготовит обращение в кабмин.



«Фонтанка» писала, что в июле прошлого года Россия приняла решение покинуть проект МКС после 2024 года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.