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    Срок эксплуатации российского сегмента МКС хотят продлить до 2028 года

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    Совет главных конструкторов рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Это первый шаг в подготовке соответствующего решения правительства РФ, сообщили 6 февраля в пресс-службе Роскосмоса.

    Решение Совета главных конструкторов рассмотрят на заседании научно-технического совета госкорпорации, по результатам которого Роскосмос подготовит обращение в кабмин.

    «Фонтанка» писала, что в июле прошлого года Россия приняла решение покинуть проект МКС после 2024 года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Позднее в ходе военно-технического форума «Армия-2022» был впервые продемонстрирован макет новой Российской орбитальной станции. Проект РОСС может быть «вечным» за счет сменных модулей, пояснил Борисов.

    Проект РОСС призван заменить МКС, эксплуатацию которой NASA планирует продолжать до 2030 года. Россия начнет выходить из проекта Международной космической станции в 2024 году. «Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24-го года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24-го года или в 25-м году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС», — говорил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Развертывание Российской орбитальной станции предполагается в два этапа. На первом станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, работать в этот период будет экипаж из двух человек. На втором этапе РОСС планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания, на станции смогут работать уже от двух до четырех человек.

    «Среди новых качеств и возможностей национальной станции разработчики выделяют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования», — рассказали в Роскосмосе.

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