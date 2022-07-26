Глава Роскосмоса Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Россия приняла решение покинуть проект международной космической станции после 2024 года. Об этом 26 июля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции [МКС] после 2024 года приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию», — сказал он.
По мнению Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на «взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса».
Путин ответил на это: «Хорошо».
Несколько дней назад глава NASA Билл Нельсон выразил надежду на то, что США и Россия продолжат совместное сотрудничество на МКС вплоть до завершения эксплуатации станции в 2030 году. По его словам, отношения между астронавтами и космонавтами «очень профессиональные, иногда даже дружеские».
А 15 июля стало известно, что Роскосмос и NASA договорились о «перекрестных» полетах на МКС. Соглашение нацелено на то, чтобы вне зависимости от внештаных ситуаций из-за возможных отмен или задержек запуска российского или американского корабля, на борту МКС присутствовал как минимум один космонавт Роскосмоса и один астронавт NASA.
О выходе России из проекта МКС говорилось давно. Так, в конце апреля тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ продолжит работу на станции как минимум до 2024 года. Предполагается, что МКС заменят на Российскую орбитальную служебную станцию.