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    Глава Роскосмоса Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

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    6 комментариев

    Россия приняла решение покинуть проект международной космической станции после 2024 года. Об этом 26 июля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции [МКС] после 2024 года приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию», — сказал он.

    По мнению Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на «взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса».

    Путин ответил на это: «Хорошо».

    Несколько дней назад глава NASA Билл Нельсон выразил надежду на то, что США и Россия продолжат совместное сотрудничество на МКС вплоть до завершения эксплуатации станции в 2030 году. По его словам, отношения между астронавтами и космонавтами «очень профессиональные, иногда даже дружеские».

    А 15 июля стало известно, что Роскосмос и NASA договорились о «перекрестных» полетах на МКС. Соглашение нацелено на то, чтобы вне зависимости от внештаных ситуаций из-за возможных отмен или задержек запуска российского или американского корабля, на борту МКС присутствовал как минимум один космонавт Роскосмоса и один астронавт NASA.

    О выходе России из проекта МКС говорилось давно. Так, в конце апреля тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ продолжит работу на станции как минимум до 2024 года. Предполагается, что МКС заменят на Российскую орбитальную служебную станцию.

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    Комментарии 6

    Huga Birchtree26 Июл 2022 в 14:34
    Вот так лицемерный коллективный запад становится изгоем. Истинно удивительный процесс! Никогда бы не поверила, что в течение полугода Штаты и Европа скатятся в такую глубочайшую пропасть.
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