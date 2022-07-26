Глава Роскосмоса Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Россия приняла решение покинуть проект международной космической станции после 2024 года. Об этом 26 июля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции [МКС] после 2024 года приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию», — сказал он.



По мнению Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на «взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса».

