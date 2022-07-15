Роскосмос и NASA договорились о «перекрёстных» полётах на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение об осуществлении полётов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях к Международной космической станции. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Как поясняется в сообщении, соглашение нацелено на то, чтобы вне зависимости от внештаных ситуаций из-за возможных отмен или задержек запуска российского или американского корабля, на борту МКС присутствовал как минимум один космонавт Роскосмоса и один астронавт NASA.

В состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22», запуск которого запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур, входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франсиско Рубио.



В свою очередь, в состав экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, который предполагается запустить осенью 2022 года с мыса Канаверал, вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, японский астронавт Коичи Ваката и космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

