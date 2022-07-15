Роскосмос и NASA договорились о «перекрёстных» полётах на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение об осуществлении полётов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях к Международной космической станции. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Как поясняется в сообщении, соглашение нацелено на то, чтобы вне зависимости от внештаных ситуаций из-за возможных отмен или задержек запуска российского или американского корабля, на борту МКС присутствовал как минимум один космонавт Роскосмоса и один астронавт NASA.
В состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22», запуск которого запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур, входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франсиско Рубио.
В свою очередь, в состав экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, который предполагается запустить осенью 2022 года с мыса Канаверал, вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, японский астронавт Коичи Ваката и космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
Отметим, что подписание соглашения с NASA состоялось накануне, 14 июля, информация об этом была опубликована на сайте Роскосмоса на следующий день, 15 июля.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. На его место назначен бывший вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.