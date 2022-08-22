    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-з

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Борисов заявил, что Российская орбитальная станция может быть «вечной»

    333
    1 комментарий

    Российская орбитальная станция может быть «вечной» за счет сменных модулей. Об этом 22 августа заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    «Ю.Борисов рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей», – сообщает пресс-служба госкорпорации.

    Также глава Роскосмоса заявил, что российская станция должна быть открыта для дружественных стран и международных исследований, несмотря на национальный принцип создания станции.

    Ранее в ходе военно-технического форума «Армия-2022» был впервые продемонстрирован макет новой Российской орбитальной станции.

    Проект РОСС призван заменить МКС, эксплуатацию которой NASA планирует продолжать до 2030 года. Россия начнет выходить из проекта Международной космической станции в 2024 году. «Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24-го года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24-го года или в 25-м году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС», — говорил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Развертывание Российской орбитальной станции предполагается в два этапа. На первом станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, работать в этот период будет экипаж из двух человек. На втором этапе РОСС планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания, на станции смогут работать уже от двух до четырех человек.

    «Среди новых качеств и возможностей национальной станции разработчики выделяют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования», — рассказали в Роскосмосе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close