Борисов заявил, что Российская орбитальная станция может быть «вечной»

Российская орбитальная станция может быть «вечной» за счет сменных модулей. Об этом 22 августа заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.



«Ю.Борисов рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей», – сообщает пресс-служба госкорпорации.



Также глава Роскосмоса заявил, что российская станция должна быть открыта для дружественных стран и международных исследований, несмотря на национальный принцип создания станции.

