    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    752мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.04eur79.13
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Покачивается и нетвердо шагает к трамваю. «Фонтанка» показывает видео ДТП с подростком на Энгельса

    4087
    3 комментария

    Происшествие с подростком и трамваем на проспекте Энгельса накануне попало на камеры видеонаблюдения. Становится понятно, откуда в информации о ДТП появилось психотропное вещество.

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах заметно, что молодой человек не очень твердо стоит на ногах, а в момент, когда подъезжает трамвай, начинает идти к вагону, но не наперерез. В итоге он, судя по всему, больше бьется об трамвай, а не попадает под колеса.

    О самом происшествии «Фонтанка» рассказывала утром 21 февраля, оно произошло у дома № 150 по проспекту Энгельса. Пострадавшего — подростка 14 лет — доставили в больницу. Помимо черепно-мозговой травмы, врачи обнаружили отравление психотропным веществом. ГУ МВД проводит проверку по факту происшествия, «Горэлектротранс» от комментариев воздерживается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с пешеходамиДТП с ребенкомДТП с трамваемСбил ребенкаДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close