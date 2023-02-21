Покачивается и нетвердо шагает к трамваю. «Фонтанка» показывает видео ДТП с подростком на Энгельса

Происшествие с подростком и трамваем на проспекте Энгельса накануне попало на камеры видеонаблюдения. Становится понятно, откуда в информации о ДТП появилось психотропное вещество.
«Фонтанка.ру»
На кадрах заметно, что молодой человек не очень твердо стоит на ногах, а в момент, когда подъезжает трамвай, начинает идти к вагону, но не наперерез. В итоге он, судя по всему, больше бьется об трамвай, а не попадает под колеса.
О самом происшествии «Фонтанка» рассказывала утром 21 февраля, оно произошло у дома № 150 по проспекту Энгельса. Пострадавшего — подростка 14 лет — доставили в больницу. Помимо черепно-мозговой травмы, врачи обнаружили отравление психотропным веществом. ГУ МВД проводит проверку по факту происшествия, «Горэлектротранс» от комментариев воздерживается.