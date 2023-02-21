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    На Энгельса трамвай сбил мальчика. Помимо травм, у него зафиксировали отравление

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    Серьёзное ДТП, в котором пострадал 14-летний пешеход, произошло в Выборгском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 21 февраля.

    По предварительной информации, 20 февраля около 16:20 восьмиклассник перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода у дома 150, корпус 1, по проспекту Энгельса — это между улицей Шостаковича и проспектом Просвещения. Трамваи там ходят по специальной разделительной полосе, ограждения есть не везде. Мальчик, видимо, не заметил идущий трамвай или переоценил свои силы.

    После наезда медики зафиксировали у ребёнка сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, а также отравление неизвестным веществом психотропного действия. Он был доставлен в детскую городскую больницу № 5.

    Про водителя трамвая известно, что он за нарушение ПДД к ответственности не привлекался.

    «По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

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