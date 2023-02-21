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    Российская программа на МКС сдвинулась на полгода из-за нештатных ситуаций с кораблями

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    Российская программа на Международной космической станции (МКС) сдвинулась на полгода из-за аварийных ситуаций с кораблями «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает 21 февраля «Интерфакс».


    «Это повлияло на сдвиг в нашей пилотируемой программе <…> Мы вынуждены посылать без экипажа «Союз МС-23». Наша программа сдвигается практически на полгода», — сказал глава госкорпорации.

    Недавно стало известно, что разгерметизация системы терморегулирования корабля «Прогресс МС-21» оказалась вызвана внешним воздействием. Роскосмос еще показал появившееся отверстие.

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