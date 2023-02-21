Российская программа на МКС сдвинулась на полгода из-за нештатных ситуаций с кораблями

Российская программа на Международной космической станции (МКС) сдвинулась на полгода из-за аварийных ситуаций с кораблями «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает 21 февраля «Интерфакс».





«Это повлияло на сдвиг в нашей пилотируемой программе <…> Мы вынуждены посылать без экипажа «Союз МС-23». Наша программа сдвигается практически на полгода», — сказал глава госкорпорации.

Недавно стало известно, что разгерметизация системы терморегулирования корабля «Прогресс МС-21» оказалась вызвана внешним воздействием. Роскосмос еще показал появившееся отверстие.

