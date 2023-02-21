Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» все-таки назначили на 21 февраля

Заседание Совета безопасности ООН по делу о подрыве ниток газопровода «Северный поток» вновь назначено на вторник. Об этом говорится в программе Совбеза, опубликованной в ночь на 21 февраля.



Ожидается, что встреча пройдет в 15:00 местного времени (23:00 мск). Как сообщает ТАСС, на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах.



«Фонтанка» писала, что специальное заседание Совета безопасности ООН по «Северным потокам» запросила Россия. Изначально его поставили в график на 21 февраля, однако позже убрали из повестки и перенесли на неопределенный срок.

