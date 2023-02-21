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    Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» все-таки назначили на 21 февраля

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    Заседание Совета безопасности ООН по делу о подрыве ниток газопровода «Северный поток» вновь назначено на вторник. Об этом говорится в программе Совбеза, опубликованной в ночь на 21 февраля.

    Ожидается, что встреча пройдет в 15:00 местного времени (23:00 мск). Как сообщает ТАСС, на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах.

    «Фонтанка» писала, что специальное заседание Совета безопасности ООН по «Северным потокам» запросила Россия. Изначально его поставили в график на 21 февраля, однако позже убрали из повестки и перенесли на неопределенный срок.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

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    ООНВзрыв газопроводаСеверный потокСовбез ООН
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