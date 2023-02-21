Совбез ООН перенёс заседание по подрывам «Северных потоков». Его хотели провести 21 февраля

Совет безопасности ООН перенёс дату заседания по вопросу подрыва веток газопровода «Северный поток». Во вторник, 21 февраля, оно не состоится. Данная тема не указана в повестке этого дня на сайте организации. По информации ТАСС, заседание перенесено на неопределённый срок.



Информагентство со ссылкой на собственный источник в ООН уточняет, что сложности при определении сроков проведения заседания Совбеза оказались связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН из-за мероприятий по случаю годовщины ввода российских войск на Украину.

