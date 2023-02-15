    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, южн

    770мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.21eur79.57

    Россия запросила заседание Совбеза ООН по делу о подрыве «Северных потоков»

    1005
    13 комментариев

    В постоянном представительстве РФ при ООН запросили заседание Совета безопасности международной организации после получения новой информации о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом вечером 15 февраля в своём телеграм-канале сообщил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский. Заседание предлагается провести 22 февраля.

    «В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода «Северный поток» мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН»,— написал Полянский.

    Напомним, что в конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ООНВзрыв газопроводаСеверный потокДиверсия
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close