Россия запросила заседание Совбеза ООН по делу о подрыве «Северных потоков»

В постоянном представительстве РФ при ООН запросили заседание Совета безопасности международной организации после получения новой информации о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом вечером 15 февраля в своём телеграм-канале сообщил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский. Заседание предлагается провести 22 февраля.



«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода «Северный поток» мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН»,— написал Полянский.

