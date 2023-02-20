«Вечерний Ургант» возвращается на телеэкраны? Бессменный ведущий намекает

Иван Ургант, возможно, намекнул в своих соцсетях, что его шоу возвращается на телеэкраны. 20 февраля он опубликовал фото из пустой редакции шоу «Вечерний Ургант» и сопроводил снимок ироничной подписью: «Люблю, когда вся команда в сборе».



В комментариях отметились участники той самой команды. Алла Михеева узнала портрет на стене, а кто-то вспомнил о сломанном стуле.

Шоу «Вечерний Ургант» поставили на паузу после начала боевых действий на Украине. Сам ведущий в первый же день спецоперации опубликовал пацифистский пост. Весной появились слухи о закрытии программы, но Первый канал их опроверг.