    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    747мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.04eur79.13

    «Вечерний Ургант» возвращается на телеэкраны? Бессменный ведущий намекает

    5510
    29 комментариев

    Иван Ургант, возможно, намекнул в своих соцсетях, что его шоу возвращается на телеэкраны. 20 февраля он опубликовал фото из пустой редакции шоу «Вечерний Ургант» и сопроводил снимок ироничной подписью: «Люблю, когда вся команда в сборе».

    В комментариях отметились участники той самой команды. Алла Михеева узнала портрет на стене, а кто-то вспомнил о сломанном стуле.

    Шоу «Вечерний Ургант» поставили на паузу после начала боевых действий на Украине. Сам ведущий в первый же день спецоперации опубликовал пацифистский пост. Весной появились слухи о закрытии программы, но Первый канал их опроверг.

    Беспричинные слухи о возвращении «Вечернего Урганта» на телеэкраны уже появлялись после дня рождения петербургского предпринимателя Михаила Баракина. Праздник бизнесмен отмечал в Дубае, и ведущим был опальный по нынешним временам шоумен.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Иван УргантВечерний УргантПервый канал
    ЛАЙК5
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close