Ургант и Киркоров у... Баракина? Сколько потратил петербургский Гэтсби на свой день рождения в Дубае

Фото: t.me/darkmgimo Поделиться Поделиться





Петербургский предприниматель Михаил Баракин широкой публике известен в основном по упоминаниям в светской хронике, а не по рейтингам успешного бизнеса. Но кадры с его дня рождения в Дубае послужили основой для беспричинных слухов о возвращении «Вечернего Урганта». «Фонтанка» навела справки и с дотошностью бухгалтера подсчитала, во сколько обошелся праздник, на котором сошлись самые яркие звезды.



День рождения самого богатого молодого петербуржца (людей до 35 лет в России официально считают молодежью, а Баракину исполнился 31 год) прошел с размахом в духе Великого Гэтсби. Отмечали его на последнем этаже «семизвездочного» отеля Burj Al Arab, напоминающего очертаниями парус. Это уже общеизвестная информация, обнародованная в соцсетях. А дальше давайте считать вместе.



Навскидку строительство студии, подобной той, что использовалась в «Вечернем Урганте», и ставшей элементом вечеринки, заняло бы четыре дня. Прибавляем к этому еще один день на само торжество и получаем пять дней в одном из самых дорогих отелей мира. Аренда зала для праздника на этот срок обходится плюс-минус в 500 тыс. долларов.



На сцене сошлись опальный по нынешним временам шоумен Иван Ургант и «системный» артист Филипп Киркоров, недавно вызвавший бурное одобрение телепропагандистов своим ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ургант на вечер и здесь, и за границей «стоит» примерно одинаково — 100 тыс. долларов плюс райдер. Вечер в обществе Киркорова, если бы его приглашали, как положено, обошелся бы в 250–500 тыс. долларов. Но, насколько известно «Фонтанке», артист на празднике был гостем, то есть за куплеты ему не платили. Зато его команду, условно, скажем, из 50 человек, тоже надо привезти, разместить и накормить. В бюджете заложим около 100 тыс. долларов на джет и от 100 до 150 тыс. долларов на проживание в отелях.



Фото: t.me/darkmgimo Фото: t.me/darkmgimo Фото: t.me/darkmgimo Фото: t.me/darkmgimo Поделиться Поделиться





Выступление Игоря Николаева на рынке оценивают в 70–80 тыс. долларов на все про все, «Би-2» — где-то в диапазоне 150–200 тыс. долларов. Фокусник Сергей Листопад — фигура, как и положено, загадочная. Его в Сети называют самым богатым представителем своей профессии в России и любимым фокусником президента Владимира Путина. В его группе «ВКонтакте» от 2019 года пакет фокусов «Премиум» оценивается в 300 тыс. рублей. Если цены с тех пор и выросли, то вряд ли намного. Плюс проживание и перелёт.



Ну и конечно же, гости — допустим, человек сто. На каждого заложим тысяч по 10. Долларов.

Итого получается разброс от 2 до 2,2 млн долларов. Оговоримся, что это приблизительные дилетантские подсчеты человека, обладающего лишь информацией от источников и знаниями арифметики.

Что же это за человек такой Михаил Баракин, который может себе позволить даже не на круглую дату, а просто на день рождения потратить столь внушительную сумму?

Путь Михаила Баракина к статусу самого богатого молодого петербуржца заслуживает отдельного внимания. Он начинал еще школьником с учреждения малоизвестного журнала «Губернаторское телевидение», 15-летний издатель которого лично брал интервью у патриарха Алексия и Владимира Путина. Когда Баракину было 17 лет, российские СМИ с его же подачи облетела информация об угоне Mercedes Gelandewagen с леопардом внутри. Детеныша пятнистой кошки стоимостью до 270 тыс. евро молодому человеку подарил «авторитетный бизнесмен из Москвы», и за возвращение питомца Баракин обещал 70 тыс. евро награды.



Леопард, похоже, — это, как сейчас бы сказали, тотемное животное предпринимателя. Не случайно именно детеныша этого вида дикой кошки фотографировали гости на праздновании 24-летия Баракина. Местоположение скамейки, на которой возлегал хищник, — ни больше ни меньше холл правительственной дачи «К-2» на Каменном острове.

Спустя несколько месяцев петербуржец, будучи исполнительным директором строительной компании «Главспецстрой», отдал леопарда и не менее двух миллионов долларов правительству Дагестана на обустройство заповедника для редких кошек. Правда, к концу года бизнесмен переключился на другого, но не менее величественного представителя семейства кошачьих и пришел покупать Rolls-Royce за 40 млн рублей вместе с живым львенком.



За огромными суммами и эпатажными поступками несомненно скрывается внушительная бизнес-история, но в публичном поле можно найти лишь отдельные ее фрагменты. Сейчас, по данным СПАРК, единственная действующая компания в российской юрисдикции, которая принадлежит Баракину, — ООО «Строительные решения». Она взялась строить в Ленобласти торговый центр, о котором правительство региона договорилось с Филиппом Киркоровым на ПМЭФ. Певец выступает совладельцем фирмы вместе с Баракиным и Дмитрием Кононовым, сыном 70-летнего предпринимателя Николая Кононова, который в юности занимался дзюдо у тренера Анатолия Рахлина. Проект не заглох, уже дошел до стадии получения всех необходимых разрешений. Его стоимость, по соглашению, — 1,5 миллиарда, но возможно, получится гораздо больше. По информации «Фонтанки», стоимость проекта может доходить до 5 млрд рублей. Это без учета земли, которая может стоить вдвое больше.



Кроме того, по данным «Фонтанки», Баракин — один из акционеров иностранной компании Alpha Construction с оборотом 2,2 млрд долларов в год. Фирма занимается строительством в Гонконге, Турции и Арабских Эмиратах. За 2022 год ее выручка только в ОАЭ могла составить 600–700 млн долларов.

Сомнений в том, что у петербургского Гэтсби есть средства на организацию вечеринок под стать литературному герою, нет. А грандиозный праздник, судя по ставшим достоянием общественности видео из запрещенной социальной сети, посетили не только светские гости и родственники. Среди гостей были король российской похоронки Олег Шелягов и его супруга светская львица Виктория Шелягова, а также дочь самого богатого армянина мира, миллиардера Самвела Карапетяна Татевик Карапетян и другие люди, близкие и к большому бизнесу, и к миру прекрасного.



Отдельно стоит отметить, что стоимость праздника не надо считать мерками обычных горожан. В окружении таких статусных гостей именинник просто не мог позволить себе более скромные торжества — noblesse oblige. Иначе можно было бы наткнуться на стену непонимания. Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

