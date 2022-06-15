Звезда в Ленобласти. Что, где и с кем решил построить Филипп Киркоров

Король российской эстрады презентовал бизнес на ПМЭФ. 47news знает, кто стоит за проектом и насколько его партнер близок к президенту.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В «нулевой» день Петербургского международного экономического форума, 15 июня, на стенде правительства Ленинградской области было подписано самое яркое соглашение за все три предстоящих дня. Свои автографы под документом поставили губернатор Александр Дрозденко и певец Филипп Киркоров.



Фото: «47news» Поделиться Поделиться





По данным 47news, в самом документе стороны договорились о формировании условий для создания на территории деревни Новосаратовка Свердловского поселения Всеволожского района девелоперского проекта. Здесь в конце 2023 года будет построен торгово-развлекательный комплекс. Мы рассказывали, что хоть сегодня это село, в ближайшей перспективе Новосаратовка превратится в город на 150 тысяч человек.



Как и все подобные соглашения, заключаемые на ПМЭФ, это было символическим. Однако 47news выяснил детали будущего звёздного проекта.

Итак, у Филиппа Киркорова есть в долевой собственности два земельных участка в Новосаратовке. Если съехать с Большеохтинского моста — полтора километра вдоль Невы. Один кусок, площадью 2,5 га, сейчас относится к категории промышленных земель, второй — 30 соток. 47news успел побывать там, правда увидел лишь поле с одуванчиками. Указанная кадастровая стоимость — 11,1 миллиона рублей, но на рынке такой актив сегодня улетит минимум за 50 миллионов, а если очень нужно девелоперу, то и в 5 раз выше.

Фото: «47news» Фото: «47news» Фото: «47news» Фото: «47news» Поделиться Поделиться





Согласно градостроительным нормам, в случае перевода земли в многоэтажную здесь можно будет возвести до 25 тысяч квадратных метров жилья. По всей видимости, такой надобности не возникнет и можно будет ограничиться переводом в общественно-деловую постройку. Как говорят наши источники, согласно планам, здесь возведут торговый центр высотой в один этаж, его общая площадь составит чуть более 10 тысяч квадратов. По данным нашего издания, инвестиции предполагаются на уровне 1,2–1,4 миллиарда рублей. По мнению самого Киркорова, далее опыт будет растиражирован и на другие регионы.

Хоть на импровизированной сцене и фигурировал Филипп Киркоров, юридическим лицом в документе указано ООО «Строительные решения», а внизу — его реквизиты. Согласно данным информационной системы «СПАРК», ООО «Строительные решения» принадлежало Дмитрию Кононову. Компания занимается, как несложно догадаться, строительством зданий и сооружений. Согласно финансовой отчётности за 2021 год, по России у компании активов на 14,8 миллиарда рублей. Фирма зарегистрирована в Колтушском поселении, в деревне Канисты.

Однако на днях в «Строительных решениях» произошли изменения: 30% — у Филиппа Киркорова, 40% — у Николая Кононова, 30% — у Михаила Баракина. Дмитрий Кононов — сын 70-летнего Николая Кононова, а его упоминание в этой связке много скажет для бизнеса и властного сообщества. В СМИ неоднократно упоминалось, что в прошлом Николай Кононов занимался дзюдо в клубе «Турбостроитель» у Анатолия Рахлина и является одним из создателей общественной организации с аналогичным названием. Логично, что его тесно связывают с Владимиром Путиным.



Вообще же, отца и сына Кононовых называют крупными промышленными девелоперами, их самый известный актив — группа компаний «Содружество». Из аналогичных проектов — похожий торговый центр построен структурами Кононовых в Ручьях и строится в Мурино.

Согласно выписке из Росреестра, владельцами земельного участка в Новосаратовке, помимо Филиппа Киркорова (20%), также являются Дмитрий Кононов (40%) и Михаил Баракин (40%). Причём в соглашении с правительством Ленобласти присутствуют только две подписи — Киркорова и Баракина.



Как подсказали 47news, Николай Кононов старается быть максимально непубличным. Он действительно никогда не давал интервью. Про Михаила Баракина густо писали лет пять назад. Например, он покупал Rolls-Royce Phantom за 40 миллионов, а приходил за авто с живым львенком. То есть эпатировал в стиле Филиппа. Позже про него рассказывали, что живёт он на 2-й Берёзовой аллее на Каменном острове, в самом именитом доме Петербурга. И явно намекали на родственную связь молодого человека с кем-то из космических персон страны.



Интересно еще и то, что это первый бизнес Киркорова, не связанный с музыкой, шоу и продюсированием. Следовательно, проект смело можно назвать непрофильным. О том, как он сам откомментировал событие, 47news только что сообщил.

Насчёт концепции предполагается, что торговый центр будет одноэтажным, поскольку более высокие подобные пространства сегодня неактуальны. Как объясняют специалисты, этажи, начиная со второго, менее выгодны с точки зрения арендных ставок и очень плохо окупаются. Очевидно, что Киркорову и партнерам повезло с местом, ведь обо всех коммуникациях позаботятся строители, которые уже начали работы по возведению своих будущих жилых комплексов. А вот с чем точно не возникнет никаких вопросов, так это с названием — брендом. Кроме как «Звезда» и предположить-то иное трудно.



Помимо общего эпатажа есть в этой истории один деликатный штрих. После того как Киркоров выступил с защитой Аллы Пугачевой и Максима Галкина, уехавших из России из-за спецоперации, появилась информация об отмене его концертов в разных городах России. Теперь же король эстрады продемонстрировал, с кем он. А в своем стиле Киркоров ответил нам так: «Народный артист всегда с народом».

Юлия Гильмшина, 47news