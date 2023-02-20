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    Ограждения и работа коммунальщиков. Как Москва готовится к посланию президента Федеральному собранию

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    Подготовка к посланию президента Федеральному собранию и последующим за ним праздникам становится заметной и на улицах Москвы. Об этом 20 февраля сообщает MSK1.RU.

    По данным издания, у Красной площади уже выставлены металлоискатели и ограждения, призванные обеспечить безопасность. Работают и коммунальные службы. В частности, на дорогах почти не осталось снега и наледи.

    Работы проводят и в Александровском саду. Издание отмечает, что, по предварительной информации, президент России Владимир Путин 23 февраля возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Сейчас там начались работы по возведению стеклянной конструкции.

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    О чем говорил президент Владимир Путин в предыдущих посланиях, читайте здесь.

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