Ограждения и работа коммунальщиков. Как Москва готовится к посланию президента Федеральному собранию

Подготовка к посланию президента Федеральному собранию и последующим за ним праздникам становится заметной и на улицах Москвы. Об этом 20 февраля сообщает MSK1.RU.



По данным издания, у Красной площади уже выставлены металлоискатели и ограждения, призванные обеспечить безопасность. Работают и коммунальные службы. В частности, на дорогах почти не осталось снега и наледи.

Работы проводят и в Александровском саду. Издание отмечает, что, по предварительной информации, президент России Владимир Путин 23 февраля возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Сейчас там начались работы по возведению стеклянной конструкции.