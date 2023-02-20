«Наши цели абсолютно ясны». О чем говорил Владимир Путин в предыдущих посланиях Федеральному собранию

Первое послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоялось в июле 2000 года. С тех пор подобные обращения стали традицией. Выдержки из речей главы государства всегда оказываются на первых полосах мировых СМИ. О чем президент России говорил в предыдущие годы — в карточках «Фонтанки».

Послание Владимира Путина ожидалось в 2022 году, однако не произошло. Это был лишь второй раз с момента появления традиции посланий, когда обращения к Федеральному собранию не было. В первый раз послания не было в 2017 году.

«Динамика событий очень большая», — объяснял журналистам причину отсутствия послания Владимир Путин в конце 2022-го. Тогда президент также отметил трудности с фиксацией результатов года.

О чем будет говорить Владимир Путин в послании

Небольшой анонс к будущей речи главы государства дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин затронет тему боевых действий и даст оценку международной ситуации. Кроме того, речь, по словам Пескова, будет включать «видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше».

«Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — заявлял пресс-секретарь президента журналистам.

Также Дмитрий Песков рассказывал, что аккредитацию на мероприятие получат только журналисты из дружественных стран. Представителям западных СМИ предстоит смотреть трансляцию послания в прямом эфире.