    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Облачно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    749мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.76eur79.61

    «Наши цели абсолютно ясны». О чем говорил Владимир Путин в предыдущих посланиях Федеральному собранию

    6382
    29 комментариев
    Фото: kremlin.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Первое послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоялось в июле 2000 года. С тех пор подобные обращения стали традицией. Выдержки из речей главы государства всегда оказываются на первых полосах мировых СМИ. О чем президент России говорил в предыдущие годы — в карточках «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Послание президента Путина Федеральному собранию начнется в 12:00 21 февраля.

    Послание Владимира Путина ожидалось в 2022 году, однако не произошло. Это был лишь второй раз с момента появления традиции посланий, когда обращения к Федеральному собранию не было. В первый раз послания не было в 2017 году.

    «Динамика событий очень большая», — объяснял журналистам причину отсутствия послания Владимир Путин в конце 2022-го. Тогда президент также отметил трудности с фиксацией результатов года.

    О чем будет говорить Владимир Путин в послании

    Небольшой анонс к будущей речи главы государства дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин затронет тему боевых действий и даст оценку международной ситуации. Кроме того, речь, по словам Пескова, будет включать «видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше».

    «Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — заявлял пресс-секретарь президента журналистам.

    Также Дмитрий Песков рассказывал, что аккредитацию на мероприятие получат только журналисты из дружественных стран. Представителям западных СМИ предстоит смотреть трансляцию послания в прямом эфире.

    Заседания Госдумы и Совета Федерации пройдут 22 февраля 2023 года.

    После официального объявления о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля, стало известно, что на следующий день пройдут заседания Государственной Думы и Совета Федерации. Это вызвало волну конспирологических догадок.

    Однако их развеял глава комитета по обороне Андрей Картаполов. «По нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество», — заявил он.

    Картаполов уточнил, что не знает, что именно будет содержаться в послании президента, и отметил, что речь пойдет об «очень важных вещах».

    Глава комитета Госдумы по обороне также обратил внимание, что заседание 22 февраля — плановое. Более того, его повестка уже сверстана.

    Текстовую версию с цитатами из предыдущих посланий Владимира Путина читайте здесь.

    Фото: kremlin.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинГосдума РФСовет ФедерацииПослание президентаFontanka.digital
    ЛАЙК0
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close