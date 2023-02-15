Журналистов из недружественных стран не пустят на послание Путина

Журналисты из недружественных стран смогут только онлайн следить за посланием президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 февраля.



«Туда будут аккредитоваться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем приглашать, они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», — отметил Песков.

Глава государства выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Ожидается, что президент в том числе будет говорить о «текущей ситуации». На мероприятие планируют пригласить участников боевых действий на Украине.