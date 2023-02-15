    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    Журналистов из недружественных стран не пустят на послание Путина

    1023
    16 комментариев

    Журналисты из недружественных стран смогут только онлайн следить за посланием президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 февраля.

    «Туда будут аккредитоваться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем приглашать, они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», — отметил Песков.

    Глава государства выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Ожидается, что президент в том числе будет говорить о «текущей ситуации». На мероприятие планируют пригласить участников боевых действий на Украине.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинПослание ПутинаСМИФедеральное собраниеНедружественные страны
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close