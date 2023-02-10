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    Кремль назвал дату и акценты послания Путина

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    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

    По словам представителя Кремля, президент сделает акцент в послании на «текущей ситуации». Также Песков на вопрос о том, будет ли глава государства говорит о военной операции, экономике и социальных проблемах, ответил утвердительно.

    Кроме того, он добавил, что на мероприятие могут пригласить участников спецоперации.

    Недавно в СМИ сообщили, что на следующий день после послания в «Лужниках» может пройти митинг-концерт с участием Владимира Путина. На такую информацию Дмитрий Песков ответил, что «пока сказать нечего», пишет ТАСС.

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    Комментарии 16

    AndrewBarsik10 Фев 2023 в 13:28
    Надеюсь будет краток: "Сделал много ошибок. Ухожу. Простите".
    +9−3
    VKuser4918336210 Фев 2023 в 13:28
    а 25, наверное, могут что-то и объявить. по многочисленным просьбам.
    +2−1
    Demoniq10 Фев 2023 в 13:27
    как минимум - Вотум недоверия... как максимум - Импичмент... =)))
    +5−0
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