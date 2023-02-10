Кремль назвал дату и акценты послания Путина

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам представителя Кремля, президент сделает акцент в послании на «текущей ситуации». Также Песков на вопрос о том, будет ли глава государства говорит о военной операции, экономике и социальных проблемах, ответил утвердительно.

Кроме того, он добавил, что на мероприятие могут пригласить участников спецоперации.



Недавно в СМИ сообщили, что на следующий день после послания в «Лужниках» может пройти митинг-концерт с участием Владимира Путина. На такую информацию Дмитрий Песков ответил, что «пока сказать нечего», пишет ТАСС.

