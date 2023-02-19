Песков: Путин в послании Федеральному собранию уделит особое внимание СВО

Президент РФ Владимир Путин в предстоящем послании Федеральному собранию, как предполагается, уделит особое внимание темам, связанным с военной спецоперацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» 19 февраля.



«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — признал Песков (цитата по ТАСС).

