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    Песков: Путин в послании Федеральному собранию уделит особое внимание СВО

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    Президент РФ Владимир Путин в предстоящем послании Федеральному собранию, как предполагается, уделит особое внимание темам, связанным с военной спецоперацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» 19 февраля.

    «Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — признал Песков (цитата по ТАСС).

    Он добавил, что об этом пойдёт речь в послании.

    «Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — сказал Песков.

    Обращение Путина к Федеральному собранию, напомним, намечено на 21 февраля, начало — в полдень.

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