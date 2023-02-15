Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание 22 февраля

Совет Федерации и Госдума соберутся на внеплановое заседание 22 февраля. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости.



С утра на заседание соберется Госдума, а в 15:00 пройдет заседание Совета Федерации.

Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил, что темой станет правовая интеграция новых российских регионов. На заседании планируется рассмотреть законы об интеграции, которые должны быть приняты до 1 марта.



Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев добавил, что для новых регионов предполагается ввести специальные казначейские кредиты, на которые выделят 250 млрд рублей. На эти деньги субъекты РФ смогут реализовать инфраструктурные объекты и построить социальные объекты.

