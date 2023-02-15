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    Картаполов рассказал, чего не стоит ожидать от заседания Госдумы после послания президента

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    Комитет по обороне Госдумы не ожидает принятия «решений [в военной сфере], которые могли бы взволновать общество», на заседании Госдумы 22 февраля — оно состоится на следующей день после послания президента РФ Владимира Путину Федеральному собранию. Об этом рассказал глава комитета по обороне Андрей Картаполов 15 февраля, передает РБК.

    «По нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество», — сказал он.

    Также Картаполов уточнил, что не знает содержания послания. По его мнению, глава государства будет говорить об «очень важных вещах», но ждать объявления новой волны мобилизации или прочих крупных решений по спецоперации ВС РФ не стоит.

    Заседания Госдумы и Совета Федерации 22 февраля 2023 года: что известно?

    Кроме того, глава комитета Госдумы по обороне обратил внимание, что заседание 22 февраля — плановое. Повестка заседания, по словам Картаполова, уже сверстана, в нее вошли законопроекты из предыдущего плана работы нижней палаты российского парламента.

    Послание президента РФ Владимира Путина состоится 21 февраля. Совет Федерации проведет 22 февраля заседание, которое было запланировано на 1 марта. На этот же день запланировано заседание и Государственной думы.

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