В Балтийском море расширяется применение судового топлива с низким углеродным следом

«Газпром нефть» и «Росморпорт» заключили долгосрочное соглашение о более широком применении судовых топлив с низким углеродным следом в Балтийском море. В рамках партнерства планируется регулярная заправка сжиженным природным газом (СПГ) судов паромной линии Санкт-Петербург — Калининград.
Для поставки экологичного газомоторного топлива будет задействован первый в России СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» «Дмитрий Менделеев», который способен производить заправку паромов круглый год. Он подготовлен для работы в сложном климате Северо-Западного региона и способен беспрепятственно передвигаться во льдах толщиной до 0,8 метра. Бункеровку паромных рейсов СПГ будет осуществлять компания «Газпромнефть Марин Бункер».
«Наша стратегия развития предполагает дальнейшее расширение применения топлива с низким углеродным следом и внедрение зеленых технологий в судоходстве, — говорит генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев. — Мы первыми в России создали необходимую инфраструктуру и приступили к заправке морских судов сжиженным природным газом. В 2023 году планируем дальнейшее развитие перспективного сегмента СПГ-бункеровки за счет новых партнерств с российскими судоходными компаниями».