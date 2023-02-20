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    Взрыв эмоций на КАД стоил петербуржцу догонялок с полицией и ночи в камере

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    Юный петербуржец стал причиной переполоха на кольцевой автодороге в Петербурге.

    О стрельбе на внешнем кольце КАД на отрезке от проспекта Буденного до улицы Пионерстроя в полицию сообщили очевидцы накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 февраля. Автомобилисты заметили парня за рулем «Дэу Матиз», а также госномер машины. Был объявлен план «Перехват».

    Уже через 15 минут автомобиль остановили у дома 3 по улице Партизана Германа. За рулем был 20-летний неработающий житель города. У него изъяли охолощенный пистолет системы Глок.

    Молодой человек признал, что во время движения по КАД несколько раз выстрелил из него в воздух. Однако причину такого поведения объяснить не смог. Якобы никаких конфликтов с участниками движения у него не было.

    Водителя доставили в отдел, где составили протокол о «мелком хулиганстве» и оставили ночевать в камере.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    КАДЗадержаниеСтрельба
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    Комментарии 7

    Гость20 Фев 2023 в 10:07
    Ну ковбой
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