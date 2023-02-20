Взрыв эмоций на КАД стоил петербуржцу догонялок с полицией и ночи в камере

Юный петербуржец стал причиной переполоха на кольцевой автодороге в Петербурге.



О стрельбе на внешнем кольце КАД на отрезке от проспекта Буденного до улицы Пионерстроя в полицию сообщили очевидцы накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 февраля. Автомобилисты заметили парня за рулем «Дэу Матиз», а также госномер машины. Был объявлен план «Перехват».



Уже через 15 минут автомобиль остановили у дома 3 по улице Партизана Германа. За рулем был 20-летний неработающий житель города. У него изъяли охолощенный пистолет системы Глок.

