Взрыв эмоций на КАД стоил петербуржцу догонялок с полицией и ночи в камере

Юный петербуржец стал причиной переполоха на кольцевой автодороге в Петербурге.
О стрельбе на внешнем кольце КАД на отрезке от проспекта Буденного до улицы Пионерстроя в полицию сообщили очевидцы накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 февраля. Автомобилисты заметили парня за рулем «Дэу Матиз», а также госномер машины. Был объявлен план «Перехват».
Уже через 15 минут автомобиль остановили у дома 3 по улице Партизана Германа. За рулем был 20-летний неработающий житель города. У него изъяли охолощенный пистолет системы Глок.
Молодой человек признал, что во время движения по КАД несколько раз выстрелил из него в воздух. Однако причину такого поведения объяснить не смог. Якобы никаких конфликтов с участниками движения у него не было.
Водителя доставили в отдел, где составили протокол о «мелком хулиганстве» и оставили ночевать в камере.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.