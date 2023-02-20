Археологи нашли орудия, созданные кем-то ещё до появления человечества

Археологи обнаружили в Кении каменные орудия олдувайского типа, примерный возраст которых 3,03 — 2,6 миллиона лет. Они древнее всего рода Homo, который появился около 2,6 миллиона лет назад. Наш вид, Homo sapiens, как предполагается, образовался примерно 200 тысяч лет назад. Так что создатели найденных орудий не были людьми и даже, похоже, прямыми предками людей. Об этом пишет 19 февраля Forbes.



Рядом с предметами обнаружены зубы парантропов — гоминидов, которые приходятся человеку дальними родственниками, но не предками. Прежде не было доказательство, что парантропы изготовляли орудия.

