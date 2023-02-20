Археологи нашли орудия, созданные кем-то ещё до появления человечества

Археологи обнаружили в Кении каменные орудия олдувайского типа, примерный возраст которых 3,03 — 2,6 миллиона лет. Они древнее всего рода Homo, который появился около 2,6 миллиона лет назад. Наш вид, Homo sapiens, как предполагается, образовался примерно 200 тысяч лет назад. Так что создатели найденных орудий не были людьми и даже, похоже, прямыми предками людей. Об этом пишет 19 февраля Forbes.
Рядом с предметами обнаружены зубы парантропов — гоминидов, которые приходятся человеку дальними родственниками, но не предками. Прежде не было доказательство, что парантропы изготовляли орудия.
Раскопки на стоянке Ньяянга (Nyayanga) в Кении ведутся несколько лет. Обнаружено 330 артефактов, 1776 костей животных и два зуба гоминидов. Обитатели Ньяянги пользовались своими инструментами довольно изобретательно, обрабатывая, судя по следам износа, и мягкие части растений (листья или плоды), и твёрдые (корни и клубни). Кости животных (в том числе трёх бегемотов) заставляют предположить, что гоминиды регулярного ели мясо крупных животных. Но сырым — следов огня нет.
Древнейшие известные каменные орудия были найдены в 2015 году в Кении на стоянке Ломекви 3, им 3,3 миллиона лет.