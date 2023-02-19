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    Алмазам готовят санкции. G7 и ЕС могут ввести ограничения на торговлю российскими драгоценными камнями

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    Страны G7 и ЕС ищут способы для отслеживания российских алмазов, чтобы ограничить их продажу. Об этом 19 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских драгоценных камней встретили сопротивление со стороны стран-импортеров, например Бельгии. По их мнению, эти усилия будут бесполезными, поскольку продажи просто переместятся в другое место без механизма отслеживания драгоценных камней.

    Происхождение алмаза определяется в начале цепочки поставок, когда ему выдается сертификат в рамках так называемого процесса Кимберли (схема для предотвращения поступления на рынок так называемых кровавых алмазов — камней, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств). Но после этого их может стать трудно отследить. Ограненные и отшлифованные камни часто смешиваются в торговых домах, и первоначальный сертификат будет заменен документацией о «смешанном происхождении», что сделает практически невозможным отследить, где в конечном итоге продаются российские бриллианты.

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