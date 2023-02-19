«Сказал, уснул, а проснулся — все горит». Серьёзный пожар на Котина, есть пострадавшие

Два человека госпитализированы в результате пожара на юго-западе Петербурга. В соцсетях рассказывают, что пострадавшие пенсионерка и ребенок живут в соседней квартире.
Как сообщает 19 февраля городское ГУ МЧС, вчера в 23:22 поступил вызов на улицу Котина, 7, корпус 1, у пересечения с улицей Маршала Казакова (Красносельский район). Там в 2-комнатной квартире огонь охватил довольно большую площадь — 14 квадратных метров. На место выехали сразу четыре пожарных расчёта — четыре машины и 17 человек личного состава МЧС.
Ликвидировали пожар за полчаса, к 23:53. Однако понадобилась скорая помощь. Двоих пострадавших пришлось увозить в медицинское учреждение.
Это происшествие обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Юра рассказывает, что живёт с семьёй в соседней парадной, они ложились спать и почувствовали запах дыма. Пострадали, по его словам, 87-летняя бабушка и 12-летний мальчик. Анна, судя по всему, родственница пострадавших. «Там была трагедия. И я из-за пьяного в хлам мужчины чуть не потеряла брата, который сейчас в реанимации, и маму», — рассказывает Анна. По её словам, мальчик получил отравление и потерял сознание. «У мужчины в двухкомнатной квартире случился пожар, он не знает, как точно произошел, сказал, уснул, проснулся — все горит. Меньше чем за минуту уже было не зайти на лестничную клетку, [чтобы] открыть соседние квартиры», — добавляет Анна.