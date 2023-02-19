«Сказал, уснул, а проснулся — все горит». Серьёзный пожар на Котина, есть пострадавшие

Два человека госпитализированы в результате пожара на юго-западе Петербурга. В соцсетях рассказывают, что пострадавшие пенсионерка и ребенок живут в соседней квартире.



Как сообщает 19 февраля городское ГУ МЧС, вчера в 23:22 поступил вызов на улицу Котина, 7, корпус 1, у пересечения с улицей Маршала Казакова (Красносельский район). Там в 2-комнатной квартире огонь охватил довольно большую площадь — 14 квадратных метров. На место выехали сразу четыре пожарных расчёта — четыре машины и 17 человек личного состава МЧС.

