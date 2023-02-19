Пожить за границей практически бесплатно. Волонтерские программы за рубежом: куда из России можно сейчас

В работе волонтера, помимо добрых дел или почищенной кармы, есть и другое преимущество — возможность путешествовать и жить за границей бесплатно или практически бесплатно. Редакция «Фонтанки» узнала у выживших за минувший год программ, куда податься волонтерам из России и что для такой поездки требуется.

Много лет в России работали десятки волонтерских центров, которые помогали найти занятие по душе где-нибудь в Европе или Африке. За спасение черепашек доброволец получал бесплатное жилье и питание, однако весной 2022 года большинство таких организаций и программ для россиян прикрыли.



Международное волонтерство относится к программам межкультурного обмена для любителей приключений, которые готовы сорваться и уехать жить в другую страну на несколько месяцев или лет, еще и с минимальными денежными затратами. Даже если нет средств, трудовой книжки и диплома об образовании, что-то подыскать все равно получится, утверждают бывалые волонтеры на форумах. Как правило, в рамках добровольческих программ предоставляют и жилье, и языковую практику, и питание, а особенно везучим — даже деньги на карманные расходы.



«Предоставляется жилье и, в зависимости от проекта, либо только завтрак, либо полный пансион», — рассказал Сергей Денисов, руководитель проекта CrowdHelpers. При этом под международным волонтерством далеко не всегда подразумевается помощь незащищенным слоям населения или что-то из экологии: многие организации ищут, например, носителей нужного им языка, гидов, авторов проектов, да хоть преподавателей йоги. Главное — желание и деньги на перелет, которые и то в части центров компенсируют.

«Вы же знаете политическую ситуацию»



При этом проблемы с международным волонтерством начались еще с пандемии. «До пандемии в России было с десяток организаций, которые консультировали волонтеров по подбору программ и помогали найти проект. С 2020 года количество международных волонтерских обменов резко снизилось, не все организации пережили такой спад», — рассказала Милана Фурман, которая занимается международным волонтерством в проекте «Гудсерфинг».

Сейчас ситуация совсем патовая — большая часть волонтерских программ проходила через Альянс европейских волонтерских организаций и была ориентирована на страны Евросоюза, куда получить визу или приехать с российским паспортом теперь, мягко говоря, проблематично. По этой причине большинство отечественных центров по международному волонтерству прикрылись, в том числе и одно из крупнейших движений «Сфера» и программа AIESEC.



«Никуда уехать из России сейчас нельзя. Вы же знаете политическую ситуацию. Кроме того, если ты занимаешься международной деятельностью, ты можешь стать иностранным агентом. Поэтому наша деятельность приостановлена», — рассказали в одной из таких организаций.



В этом редакцию «Фонтанки» пытались убедить в большинстве волонтерских центров: если уж в принципе путешествовать стало гораздо сложнее, то бесплатно — тем более. Оказалось — все далеко не так уж и плохо.

Турция, Африка, Южная Америка и даже Европа



Большинство организаций по международному волонтерству действительно закрылись или серьезно пострадали: к примеру, у проекта CrowdHelpers раньше было представлено 193 страны на выбор и более 30 тысяч проектов, сейчас — только 16 направлений. Однако выжившие есть, причем с порядочным количеством точек на глобусе. Закрылись те, кто работал с европейскими агрегаторами, объяснил Сергей Денисов, а если искать программы индивидуально, то найти можно много чего интересного.

С отказами от принимающих организаций за рубежом, например, в АНО «Гудсерфинг» еще не сталкивались. «Участников из России, как и раньше, ждут практически везде. Что стало сложнее — это получение визы в страну программы. К сожалению, не все страны сейчас выдают туристический шенген, а именно такой тип визы нужен в большинстве случаев, если вы едете на краткосрочное волонтерство. Тем не менее долгосрочные (национальные) визы выдают охотнее», — рассказала Виктория Бирюкова из отдела международного волонтерства.



Для получения визы в страну Евросоюза принимающая сторона должна официально пригласить волонтера в проект, поэтому с этим могут возникнуть сложности, но есть и программы для поездок в безвизовом режиме или с получением визы в аэропорту. К примеру, в Африке во многих странах виза делается онлайн в течение 90 дней, благодаря чему можно переезжать из одной страны в другую — из Кении в Танзанию или Уганду — и пробовать разные проекты, объяснила Милана Фурман из «Гудсерфинга».



В Азии «хорошо зарекомендовали себя» принимающие организации и волонтерские проекты в Таиланде, Камбодже, Вьетнаме, Киргизии, Японии, Монголии и в Индии. В Африке — в Кении, Танзании, Мадагаскаре, Того, Уганде, Камеруне и в Южной Африке. В Южной и Центральной Америке — в Перу, Боливии, Эквадоре, Аргентине и Коста-Рике, в Северной — в Мексике.



Южную Америку как направление для волонтерства выделил и Сергей Денисов: там нет визовых ограничений и проблем с пролонгацией, не так сложно получить паспорт, если появится желание остаться, так еще и есть где разгуляться. В CrowdHelpers волонтерских проектов там много, большинство связано с гостеприимством — размещение приезжающих туристов, туры, преподавание иностранных языков. Но есть и некоммерческие организации и запросы от конкретных компаний, к примеру по поиску айтишников.

«За последние полгода нам удалось отправить волонтеров по программе ESC (волонтерство, финансируемое Еврокомиссией, доступное для молодежи 18–30 лет) в Турцию, Польшу и Германию. Также знаем, что большинство стран ЕС принимает ESC-волонтеров из России. Самым популярным направлением по количеству открытых проектов и нашему опыту сейчас является Турция», — подчеркнула Виктория Бирюкова. Для этого у организации есть соответствующая сертификация Quality Label, поэтому добровольцев получается отправлять на проекты Европейского корпуса солидарности (ESC).



Кроме того, для россиян все еще работает Европейский молодежный портал, как рассказывает один из волонтеров. На сайте собраны актуальные программы от различных организаций, которые готовы предоставить и жилье, и еду. Во всех предложениях о наборе волонтеров указано, из каких стран людей ждут, однако это далеко не всегда значит, что жителя другой не возьмут, рассказывают бывалые путешественники: гораздо большее значение имеют мотивационное письмо и навыки.

Например, в Сербии ищут преподавателей французского преимущественно из Франции и Бельгии, однако ниже поясняют, что «географическое происхождение» непринципиально, главное — знание языка. Что примечательно, у Европейского молодежного портала проект и в Петербурге есть — «Перспективы» по помощи людям с ограниченными возможностями.



Так что, если покопаться, можно найти себе программу и самостоятельно. Корреспондент «Фонтанки» нарыл, к примеру, выгул и уборку питомников за кошечками и собачками в Таиланде с предоставлением жилья, преподавание английского и математики для 1–2-го классов в тайской деревне с крышей над головой и обедом в придачу и работу в «Центре защиты прав ребенка» для несовершеннолетних девочек, которые едва не стали жертвами торговли людьми.



Медиков в волонтерских организациях и вовсе готовы оторвать с руками и ногами, так что если надоели отечественные поликлиники, можно уехать почти куда угодно, где нет проблем с визой. Например, в организации Health & Help набирают врачей, фельдшеров, завхозов клиники и медсестер в больницы в Гватемале и Никарагуа.

Как стать волонтером

У новоиспеченного волонтера пути два — попробовать найти программу и пристроить себя самостоятельно или обратиться за помощью в соответствующие организации, которые помогут подобрать программу и организовать поездку. «При выборе принимающих организаций надо быть очень осмотрительным и тщательно проверять принимающий проект (отзывы других волонтеров, открытые соцсети). Лучше всего обратиться к отправляющей организации в России, которая порекомендует и проект, и организацию», — посоветовала Милана Фурман.



Тогда заплатить придется не только за дорогу, но и за помощь организации, например в CrowdHelpers берут около 600 евро за среднесрочный волонтерский проект (от месяца до полугода) или 1050 евро за годовой абонемент для тех клиентов, которые хотят побывать как доброволец сразу в нескольких странах. «Хоть кругосветка», — отметил Сергей Денисов.

Волонтеру-добровольцу нужно определиться со страной и прислать портфолио или мотивационное письмо — зависит от организации или выбранного проекта. Например, в CrowdHelpers часто просят снять видео с рассказом о себе и отсылают нескольким волонтерским центрам, потому что принимающая сторона тоже отбирает кандидатов и спокойно может сказать категоричное «нет», подчеркнул Сергей Денисов.



В его организации к волонтеру-соискателю один главный критерий — возможность общаться на иностранном языке. Даже если вы студент без опыта работы где-либо, что-то подобрать можно, уверяет Сергей Денисов, кроме того, даже при проблемах с языком можно найти обходные пути. «Даже если вы не говорите или знаете 5–10–30 слов на иностранном языке, но не хотите тратить много лет на его изучение, то вы можете взять подругу или найти компаньона, который уверенно говорит на нужном языке, и тогда можно ехать», — отметил он.

