В «Росфото» нашли снимки XIX века, выполненные золотом по меду, — таких в мире единицы. Загадку предстоит разгадать

Специалисты музейно-выставочного центра «Росфото», разбирая архив, переданный в Петербург из Москвы, обнаружили три фотографических отпечатка, выполненных на одной деревянной доске.

«Это древняя и ранее не встречавшаяся нам техника. Многие годы этот фотографический процесс держался в секрете», — подчеркнули в центре, объясняя уникальность находки. Эта техника пришла из Японии, разработавшего ее фотографа звали Ханбэ (или Хамбэ) Мидзуно.

«На стеклянную пластину наносили липкий слой (мед), поверх которого распределяли порошок из золота, — рассказывают в «Росфото» о процессе. — На эту поверхность с помощью негатива экспонировалось изображение. Полученный отпечаток переносили сначала на гладкую бумагу, а после на любую другую поверхность, формируя золотой фотографический рисунок. В конце отпечаток покрывали слоем прозрачного лака».



Снимок, обнаруженный в Петербурге, — тоже родом из Японии, он сделан в фотоателье Йокогамы в конце XIX века. Можно предположительно определить даже имя автора — это Сашичи Огава, родственник другого известного фотографа этой страны — Кусакабе Кимбэя. При этом лица, которые сохранили снимки, — скорее всего российских подданных. Но кого именно — определить научным сотрудникам еще предстоит.

