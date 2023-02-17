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    В «Росфото» нашли снимки XIX века, выполненные золотом по меду, — таких в мире единицы. Загадку предстоит разгадать

    1950
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    Специалисты музейно-выставочного центра «Росфото», разбирая архив, переданный в Петербург из Москвы, обнаружили три фотографических отпечатка, выполненных на одной деревянной доске.

    Фото: предоставлено «Росфото»
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    «Это древняя и ранее не встречавшаяся нам техника. Многие годы этот фотографический процесс держался в секрете», — подчеркнули в центре, объясняя уникальность находки. Эта техника пришла из Японии, разработавшего ее фотографа звали Ханбэ (или Хамбэ) Мидзуно.

    «На стеклянную пластину наносили липкий слой (мед), поверх которого распределяли порошок из золота, — рассказывают в «Росфото» о процессе. — На эту поверхность с помощью негатива экспонировалось изображение. Полученный отпечаток переносили сначала на гладкую бумагу, а после на любую другую поверхность, формируя золотой фотографический рисунок. В конце отпечаток покрывали слоем прозрачного лака».

    Снимок, обнаруженный в Петербурге, — тоже родом из Японии, он сделан в фотоателье Йокогамы в конце XIX века. Можно предположительно определить даже имя автора — это Сашичи Огава, родственник другого известного фотографа этой страны — Кусакабе Кимбэя. При этом лица, которые сохранили снимки, — скорее всего российских подданных. Но кого именно — определить научным сотрудникам еще предстоит.

    В пресс-службе «Росфото» добавили, что снимков, выполненных в такой технологии, в мировых музеях крайне мало — буквально единицы.

    Напомним, в ноябре 2022 года в «Росфото» сообщили о передаче им многотысячного архива Союза фотохудожников России. Он был передан из Москвы в Петербург, потому что помещение, где он хранился, пришло в аварийное состояние.

    Фото: предоставлено «Росфото»

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