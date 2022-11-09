Росфото передали из Москвы многотысячный архив Союза фотохудожников России. Там есть дагеротипы XIX века

Музейно-выставочный центр Росфото 9 ноября рассказал о значимом пополнении коллекции: Союз фотохудожников России передал ему на хранение свой масштабный архив — с последующим включением в собрание.
Как удалось выяснить «Фонтанке», среди переданных снимков — дагеротипы 1840-х, фототипии 1900-х, желатино-серебряные отпечатки, коллекции исторических изображений разных стран — Италии, Бельгии, Франции, США, Германии, Швейцарии, Венгрии, Дании, Австралии, архив военных фотографов, снимки с выставок Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Также в Росфото приехали дореволюционные и советские камеры и объективы, стереокамеры и даже «съемочный прибор неизвестного назначения».
«Долгие годы мы сотрудничали с Союзом фотохудожников России; помещение, в котором в последнее время находились материалы архива, пришло в аварийное состояние, и Союзом было принято решение передать уникальные экспонаты в музейное хранение Росфото, — рассказали в учреждении культуры. — В считанные дни команда музея подготовила к отправке в Петербург невероятный объем уникальных фотографий, редких изданий и раритетной фототехники. Впереди большая работа по изучению, реставрации, хранению и экспонированию полученных материалов».