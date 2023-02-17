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    Петербуржец начал получать штрафы за парковку, несмотря на разрешение. Его прописали в несуществующем регионе

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    Жителю Петербурга Александру выдали разрешение местного жителя на льготную парковку в платной зоне, но штрафы все равно выставляют. Все дело в одной цифре.

    Как рассказал Александр «Фонтанке» 17 февраля, уведомление о выдаче разрешения на свою «Хонду» он получил в конце декабря, после чего спокойно оставлял машину в окрестностях своей квартиры на Исполкомской, благо разрешение действует по всему Центральном району. С начала февраля он начал получать штрафы.

    «Я посмотрел в уведомление (есть в распоряжении «Фонтанки» — Прим. ред.) и понял, что у меня там не 78-й регион указан в регистрационном номере машины, а 798-й, — рассказал он. — Там же в МФЦ заполняют все с твоих документов, а потом говорят — проверяйте, все ли правильно. Они так заполнили, я так проверил. Так что система посчитала, что у моей машины разрешения нет». О том, что в Петербурге могут начать выдавать номера 798, шла речь 10 лет назад, но они не используются на данный момент.

    После его жалобы разрешение переоформили с правильными реквизитами. Однако месяц доставки штрафов только начался. В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что в курсе проблемы и максимально поспособствуют автовладельцу в обжаловании постановлений — без этой формальной процедуры отменить их все равно нельзя.

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